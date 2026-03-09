15χρονη παίκτρια της Όξφορντ πέθανε κατά την διάρκεια αγώνα

Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τις τελευταίες ώρες το αγγλικό ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία της Οξφόρδης, μετά τον ξαφνικό θάνατο της 15χρονης Αμίλια Άπλιν. Η νεαρή ποδοσφαιρίστρια η οποία αγωνιζόταν στις ακαδημίες της Όξφορντ Γιουνάιτεντ, άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο γήπεδο, όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου στο «Χόρσπαθ», την ώρα που η ομάδα των νεανίδων της Όξφορντ αντιμετώπιζε τη Φούλαμ. Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές, αλλά και την ανακοίνωση στην οποία προέβη η ομάδα της, η αδικοχαμένη Αμίλια κατέρρευσε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των ιατρών που δεν κατάφεραν να της σώσουν τη ζωή.

Παρά την αστραπιαία επέμβαση των γιατρών και των δύο συλλόγων, καθώς και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που έσπευσαν στο σημείο, η νεαρή κοπέλα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, μία εξέλιξη που βύθισε στο πένθος την οικογένειά της, τις συναθλήτριές της και ολόκληρο τον οργανισμό της Όξφορντ Γιουνάιτεντ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εξακριβωθεί τα αίτια του θανάτου της.

Στη σχετική ανακοίνωση ο σύλλογος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Οι σκέψεις και τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλων στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ είναι με την οικογένεια, τους φίλους, τις συμπαίκτριες και τους προπονητές της Αμίλια. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το ιατρικό προσωπικό της Όξφορντ και της Φούλαμ, καθώς και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τις προσπάθειές τους».

Επιπλέον, η διοίκηση της ομάδας δεσμεύτηκε να παρέχει κάθε δυνατή ψυχολογική υποστήριξη στις υπόλοιπες παίκτριες και το προσωπικό της ομάδας που έγιναν μάρτυρες αυτού του τραυματικού γεγονότος. Επιπλέον, σύλλογοι όπως η Ίπσουιτς Τάουν, η Πλίμουθ Άργκαϊλ και η Μίλγουολ έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης στην ομάδα.

It is with immense sadness that we announce the passing of 15-year-old Academy player, Amelia Aplin.



Amelia collapsed during a Girls’ Academy game against Fulham at the Club’s Training Centre in Horspath yesterday afternoon.



The thoughts and sincere condolences from everyone at… pic.twitter.com/UkZVGKgTRH March 8, 2026