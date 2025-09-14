Σκαρβέλη στο GWomen: «Ήμουν τόσο κοντά στον τελικό και απλά δεν εκτέλεσα σωστά»

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Απογοητευμένη που έχασε την πρόκριση στον τελικό για μόλις 65 εκατοστά αλλά προσπαθώντας να βρει όλα τα θετικά στοιχεία της υπόθεσης, αποχώρησε από το Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο μετά τον προκριματικό της σφυροβολίας η Σταματία Σκαρβέλη.

Η πρωταθλήτρια της σφυροβολίας, είχε καλύτερη βολή στα 70.05μ, είδε να χάνει τον τελικό για λίγα εκατοστά (η 12άδα έκλεισε στα 70.70μ) και δεν μπορούσε παρά να νιώθει απογοήτευση που δεν κατάφερε να ρίξει περισσότερα μέτρα, όπως δήλωσε στο Gazzetta Women:

«Νιώθω ότι όλοι θα μου πουν ότι δεν μπορώ να είμαι λυπημένη επειδή είναι η καλύτερη εμφάνιση που έχω κάνει σε πρωτάθλημα και η πιο μακρινή μου βολή. Αλλά να είμαι τόσο κοντά και μετά να νιώθω ότι δεν εκτέλεσα μετά τον πρώτο γύρο. Επειδή ένιωσα πως βγήκε τόσο εύκολα η πρώτη βολή και μετά το Βαλκανικό και το Πανελλήνιο και όλη την προπόνηση ένιωθα πως θα έρθουν μεγαλύτερες βολές. Ίσως ζητάω πολλά για τον προκριματικό αλλά νομίζω πως θα μπορούσε η βολή να είναι στα 71 μέτρα και να είμαι στον τελικό. Αυτό νιώθω».

Η ίδια εξήγησε πως ένιωσε την πρώτη της βολή να πηγαίνει πιο μακριά, πιο κοντά στα 71 μέτρα (που θα της έδιναν την πρόκριση στον τελικό) ενώ τόνισε πως στο τέλος της ημέρας είναι χαρούμενη για τη χρονιά που έχει κάνει:

«Πίστευα ότι ήταν πολύ πιο μακριά η πρώτη βολή, γιατί η γραμμή των 74 μέτρων μου φαινόταν λίγο πιο μακριά από εκεί που ήμουν εγώ. Οπότε σκέφτηκα ότι ήταν σίγουρα 71 μέτρα ή και λίγο περισσότερο. Ήμουν ΟΚ με το 70 απλά μετά προσπάθησα να χαλαρώσω για να εκτελέσω καλύτερη με την τεχνική μου αλλά δεν μπόρεσα.

Ξέρω ότι πρέπει να είμαι χαρούμενη γι' αυτό. Αλλάξαμε πολλά φέτος, ήταν η πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε με τον Τάιλερ (σ.σ. Τάιλερ Μπάρντοφ, ο προπονητής της) και αλλάξαμε πολλά πράγματα. Κάναμε πολλά. Και αυτό δείχνει ότι οι τελευταίοι αγώνες ήταν πραγματικά καλοί.

Θα συνεχίσω να προσπαθώ».

