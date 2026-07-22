Ένα από τα πολλά υποσχόμενα ταλέντας της γυναικείας υδατοσφαίρισης, η Ραφαέλα Σαλταμανίκα ντύθηκε στα «ερυθρόλευκα», καθώς ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τη 17χρονη περιφερειακή παίκτρια.

Η Σαλταμανίκα αφήνει τη Γλυφάδα, κάνοντας ένα τεράστιο βήμα στην καριέρα της, καθώς από τη νέα αγωνιστική περίοδο θα ανήκει στις τάξεις της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ραφαέλα Σαλταμανίκα. Η διεθνής περιφερειακή (5/1/2009, 1,83μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας πόλο Γυναικών του συλλόγου.

Η Ραφαέλα Σαλταμανίκα θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ελληνικής υδατοσφαίρισης. Τα τελευταία τρία χρόνια, αγωνίστηκε στον ΑΝΟ Γλυφάδας Γυναικών. Με τις "μικρές" εθνικές μας ομάδες έχει κατακτήσει τέσσερα μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις.

Η δήλωση της Ραφαέλας Σαλταμανίκα: "Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που εντάσσομαι στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για εμένα και ταυτόχρονα, μια πρόκληση που καλούμαι να αντιμετωπίσω. Ερχόμενη εδώ, θέλω να δίνω καθημερινά τον καλύτερο μου εαυτό και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει κάθε της στόχο, με τον δικό μου τρόπο. Ανυπομονώ για την έναρξη της νέας σεζόν, καθώς είναι και ένα όνειρο μου που πραγματοποιείται"».

Προηγούμενες ομάδες:

2023-26 ΑΝΟ Γλυφάδας

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