Ο ΠΑΟΚ παίζει από το 17' με αριθμητικό πλεονέκτημα κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ, αφού αποβλήθηκε η τερματοφύλακας της αντιπάλου, επειδή έπιασε τη μπάλα με τα χέρια εκτός περιοχής.

Στη συνέχεια ακυρώθηκε γκολ του ΠΑΟΚ, ως οφσάιντ, αλλά δεν φάνηκε να υπάρχει παράβαση στη φάση.

Στο 41' η υπεροχή του ΠΑΟΚ καρποφόρησε. Η Δρακογιαννάκη έκανε τη σέντρα και η Γκούνη με θαυμάσια κεφαλιά σκόραρε και αφιέρωσε το γκολ στην αδικοχαμένη Άννα - Μαρία Πανταζώνη, δείχνοντας με τα χέρια της τον ουρανό.

Το γκολ του ΠΑΟΚ