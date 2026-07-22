Ο ΠΑΟΚ με πρωταγωνίστρια την Γκούνη, που πέτυχε δύο γκολ λύγισε στη Βέροια 3-1 τη Χάποελ Ιερουσαλήμ και προκρίθηκε στον τελικό του πρώτου προκριματικού γύρου του UEFA Women’s Champions League, όπου θ' αντιμετωπίσει τη Νέφτσι.

Στο 19' η φιλοξενούμενη ομάδα έμεινε με δέκα, διότι η τερματοφύλακας Σολέρα έπιασε την μπάλα εκτός περιοχής κι αντίκρισε την κόκκινη κάρτα.

Στο 30' ακυρώθηκε κακώς γκολ της Αργυρίου ως οφσάιντ και στο 41' η Γκούνη με εκπληκτική κεφαλιά έκανε το 1-0. Η Χάποελ ισοφάρισε στο 61' με την Ντα Σίλβα, αλλά στο 85' η Γκούνη έκανε το 2-1 και στο 92' η Γκατσανίτσα σφράγισε την πρόκριση του ΠΑΟΚ.

Τα highlights του αγώνα