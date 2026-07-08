Σε ρυθμούς Champions League Γυναικών κινούνται στον ΠΑΟΚ και σήμερα έγινε γνωστό το πρόγραμμα των αγώνων στην Βέροια με τις νταμπλούχες να θέλουν να πάρουν την πρόκριση για την επόμενη φάση.

Αναλυτικά η σχετική αναφορά από τον ΠΑΟΚ έχει ως εξής: «Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του 1ου ομίλου του πρώτου προκριματικού γύρου του UEFA Women’s Champions League, με τους αγώνες να διεξάγονται στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί σε μορφή mini tournament, με ημιτελικό και τελικό νοκ άουτ αγώνων, από τους οποίους μόνο ο νικητής θα συνεχίσει στον επόμενο γύρο.

Τετάρτη 22 Ιουλίου

11:00 | Νέφτσι Μπακού – Μπουντούσνοστ

18:30 | ΠΑΟΚ – Χάποελ Ιερουσαλήμ

Σάββατο 25 Ιουλίου

11:00 | Μικρός Τελικός

18:30 | Τελικός πρόκρισης

Ο ΠΑΟΚ ξεκινά την ευρωπαϊκή του πορεία με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και καλεί τον κόσμο του να δώσει δυναμικό «παρών» στη Βέροια, στηρίζοντας την προσπάθεια της ομάδας».