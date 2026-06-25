Για ακόμη μία χρονιά θα παραμείνει στον πάγκο του τμήματος γυναικών στο πόλο του Ολυμπιακού ο Γιώργος Ντόσκας. Ο σύλλογος του Πειραιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας τους για την επόμενη σεζόν.

Ο Έλληνας τεχνικός, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία στον πάγκο της ομάδας από τον περασμένο Γενάρη, κατέκτησε με τις «ερυθρόλευκες» το πρωτάθλημα Ελλάδας, το Κύπελλο και το Champions League γυναικών. Έτσι, η διοίκηση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού ανανέωσε το συμβόλαιο του Γιώργου Ντόσκα.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Ντόσκα. Ο Ελληνας προπονητής υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και παραμένει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας πόλο Γυναικών του συλλόγου».

Η δήλωση του Γιώργου Ντόσκα:

"Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, κ. Μιχάλη Κουντούρη, για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και στον τρόπο δουλειάς μου. Είναι τεράστια τιμή το ότι θα συνεχίσω να εκπροσωπώ την ομάδα μας και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό"».