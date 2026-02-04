Σε μια σεξιστική και απαράδεκτη δήλωση προέβη ο Γάλλος προπονητής Γκι Ρου, ο οποίος σε συνέντευξή του τόνισε πως οι γυναίκες είναι μόνο για να γεννούν και όχι για να παίζουν ποδόσφαιρο. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα λόγια του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία και άνοιξαν ξανά τη συζήτηση για το ποδόσφαιρο γυναικών.

Ο 87χρονος Γάλλος, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα L’Est Éclair, υποστήριξε ότι: «Η γυναίκα είναι φτιαγμένη για να γεννά, με πιο πλατιά ισχία. Και το ποδόσφαιρο δεν είναι φτιαγμένο για πλατιά ισχία».

Παράλληλα, τόνισε: «Σέβομαι πολύ αυτές τις νεαρές που ασχολούνται με το αγαπημένο τους άθλημα. Αν με ρωτήσετε αν οι αγώνες των γυναικών είναι εντυπωσιακοί, σας παραπέμπω στους αγώνες της Πρώτης Κατηγορίας, που παρακολουθούν περίπου 800 θεατές».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αμέσως έντονη κριτική, σε μια εποχή που υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών παγκοσμίως αλλά και στη Γαλλία. Η χώρα διαθέτει μία από τις πιο δυνατές λίγκες της Ευρώπης, με την Λιόν, η οποία είναι πολυνίκης του Women’s Champions League και πέρσι έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν επενδύει συνεχώς σε μεγάλα ονόματα, όπως η Ισπανίδα Όλγα Καρμόνα.

Ωστόσο αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γκι Ρού προκαλεί με τέτοιες δηλώσεις και δείχνει πως δεν έχει και σε ιδιαίτερη εκτίμηση το ποδόσφαιρο γυναικών. Αφού πριν από λίγους μήνες, σε ένα αφιέρωμα στον πρώην διεθνή και γνωστό στο ελληνικό κοινό Τζιμπρίλ Σισέ δεν δίστασε να πει: «Θέλετε να κάνω μια τολμηρή σύγκριση; Φαίνεται σαν αγώνας ποδοσφαίρου γυναικών» έτσι ώστε να υποτιμήση τον αγώνα.