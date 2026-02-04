Η Μαρία Σάκκαρη αποκάλυψε που θα γίνει ο γάμος με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Η Μαρία Σάκκαρη μίλησε για τον πολυαναμενόμενο γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και αποκάλυψε ότι η τελετή θα γίνει στην Κρήτη, χωρίς όμως να έχει «κλείδωση» ακόμα η ημερομηνία.

«Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη και ο Κωνσταντίνος το ίδιο», ανέφερε αρχικά η τενίστρια. «Δεν έχουμε καταλλήξει πότε ακριβώς θα γίνει, γιατί το πρόγραμμα των τουρνουά είναι αρκετά δύσκολο. Πρέπει να κοιτάξουμε το calendar του WTA και να βρούμε μια εβδομάδα που δεν έχω αγώνες. Σίγουρα όμως θα γίνει το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο και σίγουρα στην Κρήτη».

Η σχέση τους μετρά πέντε χρόνια, και η είδηση για τον γάμο είχε γίνει γνωστή ανήμερα Πρωτοχρονιάς. Να θυμίσουμε πως η Κρήτη είναι ο τόπος καταγωγής του συντρόφου της και έχουν περάσει εκεί πολλά καλοκαίρια μαζί, ο γάμος αναμένεται να γίνει το 2027.

Στις δηλώσεις της η Σάκκαρη δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό τους για τον σύντροφo της: «Νιώθω τυχερή που έχω έναν άνθρωπο που με αγαπάει και με στηρίζει, μου δίνει δύναμη και κουράγιο».

Όσον αφορά τη χρονιά που πέρασε και την τρέχουσα σεζόν, είπε: «Πέρυσι ήταν πολύ δύσκολη, αλλά μετά από κάθε δυσκολία έρχεται κάτι καλό. Τώρα είμαι έτοιμη για τα τουρνουά, παίζω καλά και έχω μεγάλη πίστη στον εαυτό μου. Η σεζόν μόλις αρχίζει και μια εβδομάδα μπορεί να κάνει τη διαφορά».

Για την κατάστασή της στη βαθμολογία συμπλήρωσε: «Δεν είμαι ακόμα εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Όταν φτάσω στους μονοψήφιους βαθμούς, τότε θα είμαι πραγματικά χαρούμενη».