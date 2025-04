Μαρία Πρεβολαράκη: «Περίμενα χρόνια για το ευρωπαϊκό και παρά το ότι είμαι 33, τα κατάφερα»

Η Μαρία Πρεβολαράκη πρόσθεσε στη συλλογή της ένα μετάλλιο που διεκδικούσε καθ'ολη τη διάρκεια της καριέρας της, κι έβαλε τέλος σε 24 χρόνια αναμονής στην πάλη γυναικών. Η 33χρονη Ελληνίδα στην 5η παρουσία της σε ευρωπαϊκό τελικό, βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης στα 53κ., νικώντας τη Ρουμάνα, Αντρέα Μπεατρίς Άνα με 5-3 και κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κατάφερα να κερδίσω το χρυσό μετάλλιο. Περίμενα τόσα χρόνια για να γίνω πρωταθλήτρια Ευρώπης και, παρόλο που είμαι 33 ετών, τα κατάφερα», δήλωσε εμφανώς συγκινημένη η κορυφαία Ελληνίδα παλαίστρια στην επίσημη ιστοσελίδα της παγκόσμιας ομοσπονδίας πάλης.

Στο παρελθόν είχε φτάσει τέσσερις φορές στον τελικό, αλλά δεν είχε καταφέρει να κατακτήσει να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Αυτή τη φορά όμως, κράτησε την ψυχραιμία της σε έναν αμφίρροπο αγώνα και πήρε μία από τις σπουδαιότερες νίκες της καριέρας της.

Maria PREVOLARAKI 🇬🇷, 33, had made 13 trips to European Championships hoping to win the gold medal. She failed.



But on Friday, she finally won it in Bratislava.https://t.co/R1P7PRpakk