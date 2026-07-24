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Ασταμάτητη η Τζαστίν Βανχάβερμαετ της Κρίσταλ Πάλας, που προπονείται στο 3ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της!

Ασταμάτητη η Τζαστίν Βανχάβερμαετ της Κρίσταλ Πάλας, που προπονείται στο 3ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της!

Βασιλική Μπαρτζιώτη

Η Τζαστίν Βανχάβερμαετ παρά το ότι διανύει τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της συμμετέχει κανονικά στην προετοιμασία της Κρίσταλ Πάλας για τη νέα σεζόν.

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Οι γυναίκες αθλήτριες δεν σταματούν να μας εκπλήσσουν με όλα όσα καταφέρνουν να συνδυάσουν. Ένα από τα παραδείγματα αυτά είναι και η Τζαστίν Βανχάβερμαετ.

Η 34χρονη Βελγίδα μεσοεπιθετικός της Κρίσταλ Πάλας διανύει το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της, καθώς περιμένει το πρώτο της παιδί τον Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς όμως αυτό να την εμποδίζει από το να δίνει το «παρών» στις προπονήσεις της ομάδας της.

Έχοντας ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της τον Απρίλιο του 2026, η Βανχάβερμαετ συνεχίζει να συμμετέχει κανονικά στο pre-season των Αετών, που ετοιμάζονται να επιστρέψουν φέτος στην κορυφαία κατηγορία.

Βρισκόμενη ήδη στον έβδομο μήνα της κύησης, η ίδια ατομικό πρόγραμμα στην προετοιμασία, με τον ίδιο τον σύλλογο φυσικά να την επαινεί για την αφοσίωσή της.

Η Τζαστίν Βανχάβερμαετ, πέραν από παίκτρια της Πάλας τον τελευταίο χρόνο, αποτελεί και βασικό στέλεχος και της εθνικής Βελγίου από το 2013, μετρώντας πάνω από 75 συμμετοχές κι έχοντας εκπροσωπήσει τη χώρα της στα Women's Euro του 2022 και του 2025.

Η 34χρονη μέσος πέραν του ποδοσφαίρου έχει δώσει και ιδιαίτερη βάση στις σπουδές της καθώς διαθέτει μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αποκατάστασης και τη Φυσικοθεραπεία, καθώς και ειδίκευση στο Sports Management από πανεπιστήμια του Βελγίου.

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