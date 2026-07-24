Λεάο: «Κορίτσια, σταματήστε να προσποιείστε ότι καταλαβαίνετε από ποδόσφαιρο»

Ο Ραφαέλ Λεάο αποφάσισε να σχολιάσει την παρουσία των γυναικών στο ποδόσφαιρο, όμως η ανάρτησή του προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις στα social media, και όχι άδικα...

Ο Πορτογάλος εξτρέμ της Μίλαν έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram: «Girls, World Cup is finished. Now u can stop acting like u understand football», δηλαδή: «Κορίτσια, το Παγκόσμιο Κύπελλο τελείωσε. Τώρα μπορείτε να σταματήσετε να προσποιείστε ότι καταλαβαίνετε από ποδόσφαιρο».

Το μήνυμα του Λεάο ήταν χωρίς καμία αμφιβολία αρκετά ερειστικό και υποτιμητικό απέναντι στις γυναίκες που παρακολουθούν και ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Όπως ήταν αναμενόμενο, το screenshot της ανάρτησης άρχισε να κυκλοφορεί στα social media, με αρκετούς χρήστες να αντιδρούν στα λόγια του Πορτογάλου. Αναμενόμενο θα έλεγε κανείς αν αναλογιστούμε ότι έχει πάνω από 7,5 εκατ. ακολούθους και είναι αρκετά ενεργός με το κοινό του. Ωστόσο προκειμένου να μην... γίνει viral το ανέβασε από το δεύτερο προφίλ που διαθέτει.

🚨🇵🇹📲 | Rafael Leao with a very stupid Instagram story on his alt account.



🤦‍♂️ pic.twitter.com/IQ7pWWQsbv — Milan Xtra (@MilanXtra) July 20, 2026

Το story του έγινε πολύ γρήγορα θέμα συζήτησης και έκανε τον γύρο του διαδικτύου, οι αντιδράσεις ήταν ποικίλες, όμως κατά συντριπτική πλειοψηφία οι χρήστες του διαδικτύου τον αποκάλεσαν ρατσιστή και μισογύνη.

Ο Λεάο, βλέποντας την αντίδραση που προκάλεσε η ανάρτησή του, επέστρεψε με νέο story. «Παιδιά, σταματήστε να παίρνετε σοβαρά αυτό το Instagram», έγραψε, επιχειρώντας ουσιαστικά να ρίξει τους τόνους. Χωρίς όμως να καταφερει να σταματήσει τη συζήτηση και χωρίς να ζητήσει συγνώμη!

