«Το είπαμε και το κάναμε»: Η επιστροφή της Τσοπούλου, η πίστη της Καλαμαρίδου και ο τίτλος του 2025

Η Κωνσταντίνα Τσοπούλου και η Μυρτώ Καλαμαρίδου, δύο αθλήτριες με ξεχωριστές διαδρομές στο ελληνικό μπιτς βόλεϊ, ένωσαν φέτος τις δυνάμεις τους, αψηφώντας αποστάσεις, υποχρεώσεις και περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας. Κατάφεραν μέσα σε λίγους μήνες να φτιάξουν μία ομάδα που εντυπωσίασε με τη συνέπειά της και ανταμείφθηκε με τον απόλυτο τίτλο: Πρωταθλήτριες Ελλάδας 2025 στο μπιτς βόλεϊ.

Με τέσσερις νίκες σε Open τουρνουά (4 Sports Club, Χανιά, Κεφαλονιά και Μυτιλήνη), οι δυο τους ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας και επιβεβαίωσαν την υπεροχή τους στον μεγάλο τελικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, το Marathon Masters Finals στο Σχοινιά. Παρά το γεγονός ότι ζουν σε διαφορετικές πόλεις (η Τσοπούλου στην Καλαμάτα και η Καλαμαρίδου στην Αθήνα) και είχαν ελάχιστες κοινές προπονήσεις, κατάφεραν να «χτίσουν» εμπιστοσύνη και αγωνιστική ταυτότητα μέσα στους αγώνες.

Η Τσοπούλου μετρά ήδη στο παλμαρέ της δύο εθνικούς τίτλους (2017 με την Πένυ Καραγκούνη και 2018 με τη Δήμητρα Μαναβή), καθώς και διεθνή διάκριση (χρυσό στο Παγκόσμιο της Ίου το 2019 με τη Μαναβή). Η Καλαμαρίδου είχε επίσης στο παρελθόν συνεργαστεί με τη Μαναβή, ενώ φέτος, μαζί με την Τσοπούλου, έφτασε για πρώτη φορά στην κορυφή του πανελλήνιου σιρκουί.

Σε μία χρονιά που στο ελληνικό beach volley είδαμε δυνατές μάχες σε τουρνουά Open και Masters σε όλη την Ελλάδα, το δίδυμο Καλαμαρίδου-Τσοπούλου ξεχώρισε για τον τρόπο που δούλεψε και διαχειρίστηκε κάθε εμπόδιο και τελικά δικαιώθηκε.

Οι δυο τους μίλησαν στο Gazzetta Women για τον τίτλο, την αρχή της συνεργασίας τους, τις κοινές αξίες που τις "έδεσαν", την επιστροφή της Τσοπούλου αλλά και την ελπίδα να δουν το άθλημα να μεγαλώνει ξανά.

Photo credits: volleyball.gr

Πρωταθλήτριες Ελλάδας 2025! Τι σημαίνει για εσάς αυτός ο τίτλος;

Μυρτώ Καλαμαρίδου: Ακόμα προσπαθώ να αντιληφθώ όλο αυτό που καταφέραμε μαζί με την Κωνσταντίνα! Ήταν ένα δύσκολο και συνάμα πανέμορφο ταξίδι, λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν, καθώς μέναμε σε διαφορετικές πόλεις. Επειδή έπρεπε παράλληλα να δουλεύουμε, αυτό δεν μας επέτρεπε να κάνουμε επαρκείς κοινές προπονήσεις, με αποτέλεσμα να προπονηθούμε ελάχιστα μαζί.

Βρεθήκαμε ουσιαστικά παικτικά στα τουρνουά! Και σκαλί σκαλί, μαζέψαμε τους πολυπόθητους βαθμούς με τα αποτελέσματα που κάναμε, που μας οδήγησαν στο Νο1 της πανελλήνιας κατάταξης και τελικά στο να κατακτήσουμε τον τίτλο.

Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται... Νιώθω πάρα πολύ περήφανη για την ομάδα μας και για την Κωνσταντίνα Τσοπούλου, μια αληθινή μαχήτρια, και είμαι γεμάτη χαρά που οι κόποι μας ανταμείφθηκαν. Το είπαμε και το κάναμε!

Για μένα είναι ένας τίτλος που ήθελα εδώ και χρόνια, και έφτασε το πλήρωμα του χρόνου που με την κατάλληλη συμπαίκτρια και τους κατάλληλους ανθρώπους γύρω μου, το κατάφερα. Νιώθω βαθιά συγκινημένη.

Κωνσταντίνα Τσοπούλου: Πρωταθλήτριες Ελλάδας για το 2025. Είναι ένας ιδιαίτερος τίτλος για εμένα, καθώς είχα μια μεγάλη αποχή από το άθλημα, έξι χρόνια. Ευχαριστήθηκα κάθε τουρνουά με τη Μυρτώ, παίξαμε ωραίο beach volley και η κατάκτηση του πρωταθλήματος ήταν το πιο μαγικό φινάλε αυτού του σύντομου ταξιδιού.

Είχατε κερδίσει τέσσερα Open φέτος. Πότε καταλάβατε ότι η χρονιά μπορεί να σας οδηγήσει ως την κορυφή;

Μ: Ήδη από την αρχή των τουρνουά, όπου ξεκινήσαμε να παίζουμε από τα προκριματικά για να μαζέψουμε βαθμούς, καθώς η Κωνσταντίνα απείχε τα τελευταία χρόνια, τα αποτελέσματα, η απόδοσή μας και η χημεία μας μέσα στο γήπεδο έδειξαν ότι η εξέλιξη προβλέπεται πολύ δυνατή!

Όταν πήραμε για 4η φορά την πρώτη θέση στο Open της Μυτιλήνης, μια εβδομάδα πριν τα τελικά του Πανελληνίου, προσωπικά ένιωσα ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά για την ομάδα μας και για το αποτέλεσμα που μπορεί να κάνει.

Κ: Για να είμαι ειλικρινής, εξαρχής ο στόχος που είχε τεθεί ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ωστόσο, ξέραμε ότι για να γίνει αυτό, χρειαζόταν μικρά βήματα από τουρνουά σε τουρνουά και σωστή διαχείριση των καταστάσεων. Θεωρώ ότι το πετύχαμε στο μέγιστο βαθμό, δεδομένου ότι ήμασταν μια καινούρια ομάδα που δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει μαζί πολλές προπονήσεις. Η Μυρτώ στην Αθήνα, εγώ στην Καλαμάτα λόγω δουλειάς.

Ήδη από το πρώτο μας τουρνουά Open στο 4 Sports Club, στο οποίο και κατακτήσαμε την 1η θέση, δείξαμε πως θα είμαστε μια δυνατή ομάδα για το φετινό σιρκουί.

Πώς ξεκίνησε η συνεργασία σας; Τι σας έκανε να πείτε “ναι” η μία στην άλλη;

Μ: Ένα μήνα πριν την έναρξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από την Κωνσταντίνα που, ομολογουμένως, με τάραξε πολύ! Είναι μια αθλήτρια που θαύμαζα πολύ όσο έπαιζε και φυσικά ακόμα θαυμάζω για το ήθος, την αγωνιστικότητα και τον επαγγελματισμό της.

Είναι απλά φοβερή και το κατάλαβα ακόμα καλύτερα όταν συνεργάστηκα μαζί της! Οπότε, καταλαβαίνετε ότι δεν ήθελε και πολύ σκέψη για το αν θα παίξω μαζί της. Μιλήσαμε και είδα στα μάτια της αυτό που έψαχνα: τη σιγουριά και τη θέληση. Θέσαμε τον στόχο μαζί από την πρώτη κιόλας στιγμή και τον πραγματοποιήσαμε.

Κ: Η αλήθεια είναι πως προβληματιζόμουν καιρό για το αν θα επιστρέψω ή όχι. Μου είχε λείψει πολύ το παιχνίδι και αποφάσισα τελευταία στιγμή να το κάνω, αν και εφόσον έβρισκα μια συμπαίκτρια με την οποία, πάνω απ’ όλα, θα μπορούσε να υπάρχει καλή επικοινωνία και φυσικά κοινός στόχος.

Έτσι, λοιπόν, μόλις το κουβεντιάσαμε, είπαμε και οι δύο “Go for it”. Και το κάναμε.

Σε τόσο απαιτητικό σπορ όπως το beach volley, πώς «χτίζεται» η χημεία σε ένα νέο δίδυμο;

Μ: Το άθλημα απαρτίζεται από δύο παίκτες/παίκτριες, που σημαίνει ότι μιλάμε για δύο διαφορετικούς ανθρώπους, δύο προσωπικότητες. Αυτό απαιτεί να υπάρχει αμοιβαία κατανόηση και αποδοχή, άρα και ουσιαστική επικοινωνία.

Πράγμα το οποίο χρειάστηκε ελάχιστα να δουλέψουμε μαζί με την Κωνσταντίνα, κι αυτή ήταν η μαγεία, γιατί επικοινωνήσαμε από την αρχή σε άλλο επίπεδο. Έμπαινε η μία στα παπούτσια της άλλης, και οποιαδήποτε διαφωνία ή διένεξη δημιουργούνταν, λυνόταν άμεσα. Υπάρχουν στιγμές που χρειάζεται να κάνει και ο ένας και ο άλλος πίσω, αλλιώς δεν πάτε μπροστά. Όλα αυτά χτίζουν την καλή ή κακή χημεία που μπορεί να έχει ένα δίδυμο.

Κ: Το beach volley είναι πραγματικά ένα πολύ απαιτητικό άθλημα, καθώς έρχεσαι συνεχώς αντιμέτωπος με τα όριά σου και ταυτόχρονα καλείσαι να διαχειριστείς τον συμπαίκτη σου και τη σχέση σου μαζί του.

Με τη Μυρτώ καταφέραμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να χτίσουμε μια πολύ όμορφη σχέση, με αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση. Αυτό θεωρώ πως αποτέλεσε κομβικό σημείο για την επιτυχία μας. Δύσκολες στιγμές πάντα υπάρχουν στον αθλητισμό. Ο τρόπος που θα τις διαχειριστείς είναι αυτός που θα σε οδηγήσει είτε ένα βήμα μπροστά είτε ένα βήμα πίσω.

Κι εμείς, θεωρώ, πως σε αυτό το κομμάτι ανταποκριθήκαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Κωνσταντίνα, επιστροφή μετά από πέντε χρόνια. Τι σε έκανε να επιστρέψεις και μάλιστα τόσο δυναμικά; Πόσο άλλαξε το άθλημα από τότε που το άφησες το 2019 μέχρι σήμερα και πόσο άλλαξες εσύ;

Κ: Όπως είπα και πιο πάνω, μου είχε λείψει το παιχνίδι και, συνάμα, τα δυνατά συναισθήματα που συνοδεύουν τον αθλητή όταν αγωνίζεται.

Για να είμαι ειλικρινής, εφόσον αποφάσισα να ξαναπαίξω, έβαλα στοίχημα με τον εαυτό μου να μπορέσω να πλησιάσω έστω και λίγο αυτό που ήμουν “τότε”.

Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι πως πλέον παίζω με μεγαλύτερη εμπειρία και αντιλαμβάνομαι πολύ καλύτερα το παιχνίδι σε σχέση με το παρελθόν. Εγώ έχω αλλάξει σίγουρα.

Το άθλημά μας χρειάζεται σίγουρα περισσότερη στήριξη, προκειμένου να μπορέσουν να υπάρξουν νέα παιδιά στο χώρο, που θα έχουν κίνητρα και φιλοδοξίες να "κυνηγήσουν" και να πετύχουν κάτι.

Το επίπεδο τα τελευταία χρόνια θεωρώ πως είναι στάσιμο, τουλάχιστον στις γυναίκες, γεγονός που δείχνει πως το άθλημά μας είναι πλέον κάπως "παραμελημένο".

Εύχομαι να αλλάξει αυτό τα επόμενα χρόνια και να "έρθουν" και πάλι στο άθλημα μας διεθνείς διακρίσεις, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Πώς βλέπετε την ανάπτυξη του ελληνικού σιρκουί τα τελευταία χρόνια; Έχει ανέβει το επίπεδο;

Μ: Υπάρχει σίγουρα ανάπτυξη στο ελληνικό σιρκουί, καθώς γίνονται όλο και περισσότερα τουρνουά, σε νέους προορισμούς στην Ελλάδα, και κάποιες διοργανώσεις είναι χρόνο με τον χρόνο όλο και καλύτερες. Το επίπεδο φέτος ήταν πιο ανεβασμένο από τα τελευταία χρόνια.

Κ: Το φετινό σιρκουί είχε αρκετούς σταθμούς σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Θα ξεχωρίσω το Master του Πειραιά, καθώς και το Master Finals στον Μαραθώνα, ως τα καλύτερα τουρνουά της φετινής σεζόν.

Οι αθλητές θέλουμε να αγωνιζόμαστε σε όμορφα μέρη, όπου ο κόσμος γεμίζει τις κερκίδες.

Για το αν έχει ανέβει το επίπεδο τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι απάντησα στην προηγούμενη ερώτηση. Για να ανέβει το επίπεδο, πρέπει ο αθλητής να έχει το κίνητρο και τις παροχές, για να μπορέσει να αφιερώσει χρόνο και προσπάθεια. Αν υπάρξουν αυτά, θεωρώ πως υπάρχει ελπίδα ώστε να μπορέσει το άθλημά μας να πάει και πάλι ψηλά.

Σε ποιον τομέα περιμένετε να δείτε περισσότερη στήριξη ή προβολή για το άθλημά σας και με ποιους τρόπους;**

Μ: Σίγουρα οι αθλητές χρειάζονται οικονομική στήριξη, καθώς είναι ένα άθλημα ακριβό, με πολλά έξοδα, ταξίδια, διαμονές, διατροφές κ.ά.

Κάθε καλοκαίρι καταφεύγουμε στην αναζήτηση χορηγών, που να μπορούν να στηρίξουν την όλη μας προσπάθεια και, επειδή συνήθως δεν φτάνουν τα χρήματα, πρέπει παράλληλα με τις προπονήσεις μας και τους αγώνες να εργαζόμαστε.

Όσο για την προβολή, θα μπορούσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως η τηλεόραση να προβάλλουν περισσότερο αυτό το πανέμορφο άθλημα που παίζουμε.

Τα τελευταία χρόνια, το κανάλι της ΕΡΤ προβάλει τους τελικούς των Masters, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο το beach volley, και αυτό είναι κάτι πολύ ελπιδοφόρο που ελπίζουμε να αναπτυχθεί περισσότερο.

Κ: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αθλητής είναι το επίκεντρο όλων των διοργανώσεων και, αντίστροφα, χωρίς αυτόν καμία διοργάνωση δεν υφίσταται.

Για αρχή, η παροχή διαμονής και διατροφής σε όλους ανεξαιρέτως τους αθλητές που συμμετέχουν στα Πανελλήνια τουρνουά Masters και Open θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένη- πράγμα που δυστυχώς δεν γίνεται.

Αυτό, λοιπόν, είναι κάτι που κατά τη γνώμη μου πρέπει να αποτελέσει τη βάση αλλαγών για τις επόμενες χρονιές.

Όσον αφορά την προβολή, η συνεργασία της ομοσπονδίας με την ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια βοηθάει πάρα πολύ τους αθλητές να προβάλλουν και να διαφημίσουν τους χορηγούς τους μέσω της τηλεοπτικής κάλυψης, ενώ τους δίνει και αγωνιστικό κίνητρο.

Εύχομαι αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί και στο μέλλον.

Ως συνέχεια αυτού, θέλω να πω πως τα τελευταία χρόνια πολλά τουρνουά Master πραγματοποιούνται σε πλατείες, με αποτέλεσμα να γεμίζουν οι κερκίδες του γηπέδου κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας. Έτσι, όλα τα παιχνίδια γίνονται μπροστά σε πολύ κόσμο.

Όλοι οι αθλητές θέλουμε να αγωνιζόμαστε σε ένα περιβάλλον όπου ο κόσμος δίνει το «παρών» και δημιουργεί μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Ελπίζω κάθε χρόνο να έχουμε όλο και περισσότερα τέτοια τουρνουά.

Θα συνεχίσετε μαζί και του χρόνου; Υπάρχει ήδη πλάνο για το 2026;

Μ: Για την ώρα χαιρόμαστε τον πανέμορφο αυτόν τίτλο και για το τι θα ακολουθήσει... μείνετε συντονισμένοι!

Κ: Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να κάνουμε τον προγραμματισμό μας για το '26. Προς το παρόν, θα ξεκουραστούμε και θα απολαύσουμε τη χαρά της κατάκτησης του φετινού Πανελλήνιου Πρωταθλήματος.

Έχετε νιώσει ποτέ ότι πρέπει να αποδείξετε “περισσότερα” επειδή είστε γυναίκες στον χώρο του beach volley;

Μ: Έχουν υπάρξει στιγμές που έχω νιώσει αυτό το συναίσθημα, ναι. Σε κάποιες συνθήκες υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι στις γυναίκες απ’ ό,τι στους άντρες, πράγμα το οποίο συνειδητά ή υποσυνείδητα σε οδηγεί στο να πρέπει να "αποδείξεις" περισσότερα.

Κ: Όχι, ποτέ δεν ένιωσα κάτι τέτοιο. Δεν ένιωσα ποτέ πως υπήρχε κάποια διάκριση μεταξύ των δύο φύλων στο χώρο του beach volley. Όλοι φέρουμε τον τίτλο του "αθλητή" και η αντιμετώπιση είναι εξίσου η ίδια.

Σας έχει τύχει να αντιμετωπίσετε σχόλια ή συμπεριφορές που δείχνουν ότι ο κόσμος βλέπει πρώτα την εμφάνιση και μετά την επίδοση, μέσα σε έναν αγώνα;

Μ: Προσωπικά δεν έχω έρθει αντιμέτωπη με τέτοιου είδους σχόλια ή συμπεριφορές.

Κ: Η απάντηση είναι και πάλι όχι. Όσα χρόνια αγωνίζομαι, ποτέ δεν ήρθα αντιμέτωπη με "περίεργους" χαρακτηρισμούς ως προς την εμφάνιση και την ενδυμασία μας.

Ποια είναι η πιο σημαντική αλλαγή που θα θέλατε να δείτε για τις γυναίκες στον επαγγελματικό αθλητισμό τα επόμενα χρόνια;

Μ: Να αντιμετωπίζονται σε όλα τα επίπεδα το ίδιο με τους άντρες.

Κανενός η προσπάθεια δεν είναι λιγότερο ή περισσότερο σημαντική σε σχέση με του άλλου. Όλοι θυσιάζουν, όλοι παλεύουν, όλοι καταβάλλουν τον δικό τους αγώνα- και οι γυναίκες ακόμα περισσότερο για προφανείς λόγους.

Να λέγονται, δηλαδή, και οι γυναίκες επαγγελματίες αθλήτριες με όλη την έννοια της λέξης και με ό,τι συνεπάγεται αυτό.

Κ: Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί καταξιωμένοι αθλητές και αθλήτριες σε όλα τα αθλήματα, με πολλές διακρίσεις σε πανελλήνιο αλλά και διεθνές επίπεδο. Δε θα κάνω διαχωρισμό ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες.

Αυτό που θα πω είναι ότι όλοι/-ες οι αθλητές/-τριες έχουν ανάγκη (και θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένο) να προπονούνται στις καλύτερες δυνατές συνθήκες και εγκαταστάσεις, και να έχουν τη μέγιστη δυνατή οικονομική στήριξη από τις ομοσπονδίες τους.

Με αυτόν τον τρόπο θεωρώ πως θα υπάρξουν ακόμη περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον και, κατ' επέκταση, θα έχουμε όλο και περισσότερους/-ες νέους/-ες αθλητές/-τριες στο χώρο του αθλητισμού γενικότερα.

Τι μήνυμα θα στέλνατε σε νέα κορίτσια που σκέφτονται να ασχοληθούν σοβαρά με το μπιτς βόλεϊ;

Μ: Να μην αφήσουν ποτέ τα όνειρά τους ξεχασμένα στο κουτάκι τους.

Να παραμείνουν ο εαυτός τους, παρά τις προσπάθειες των άλλων να τις αλλάξουν. Και να μην πάψουν ποτέ να πιστεύουν στον εαυτό τους και στις δυνατότητές τους.

Και από τα πιο σημαντικά, να υπάρχει επιμονή και υπομονή – και το αποτέλεσμα θα έρθει!

Κ: Για εμένα, είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να κάνουν αθλητισμό, γιατί μέσα από αυτόν βιώνουν στιγμές και συναισθήματα μοναδικά.

Σε όποιο παιδί θα ήθελε να ασχοληθεί σοβαρά με το beach volley, θα του έλεγα να το κάνει μέχρι το βαθμό που το ευχαριστιέται και περνάει όμορφα.