Η Μπόρνμουθ γυναικών συνεχίζει να γράφει τη δική της ξεχωριστή ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο με το απίστευτο αήττητο σερί που έχει σημειώσει. Οι Cherries έχουν συμπληρώσει δύο ολόκληρα χρόνια χωρίς να υποστούν ήττα σε αγώνα πρωταθλήματος, διατηρώντας ένα εντυπωσιακό σερί που φτάνει τις 1.026 ημέρες από την τελευταία φορά που ήρθαν αντιμέτωπες με ένα αρνητικό αποτέλεσμα.

Η ομάδα του Στιβ Κας αγωνίζεται φέτος στην FA Women’s National League, δηλαδή στην τρίτη τη τάξει κατηγορία του αγγλικού γυναικείου ποδοσφαίρου, μετά την άνοδό της την προηγούμενη σεζόν (2024–25). Παρά το γεγονός ότι είναι νεοφώτιστη, η Μπόρνμουθ έχει καταφέρει όχι μόνο να είναι ανταγωνιστική, αλλά φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας στη χειμερινή διακοπή, βάζοντας σοβαρές βάσεις για μία δεύτερη συνεχόμενη άνοδο μέσα σε δύο χρόνια.

Η τελευταία ήττα της ομάδας καταγράφεται στις 5 Μαρτίου 2023, στην εκτός έδρας αναμέτρησή της με την Κάρντιφ Σίτι. Από τότε, οι Cherries μετρούν μόνο νίκες και ισοπαλίες.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η Μπόρνμουθ έχει ξεπεράσει και τα 1.000 αγωνιστικά λεπτά χωρίς να δεχτεί γκολ στο πρωτάθλημα!