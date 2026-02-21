Η μεγάλη επιστροφή της Ρόντα Ράουζι εξαρτάται από τις ιατρικές εξετάσεις που θα κάνει

Η είδηση της επιστροφής στην Ρόντα Ράουζι στο ΜΜΑ, όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον σε όλο τον κόσμο, καθώς η 39χρονη ήταν από τις πρώτες γυναίκες του αθλήματος που κέρδισαν τόσο μεγάλη δημοφιλία. Πόσω μάλλον από τη στιγμή που απέναντί της θα βρει την επίσης θρυλική Τζίνα Καράνο.

Οι δυο τους, αν όλα πάνε καλά μέχρι τότε, θα αναμετρηθούν σε έναν αγώνα πέντε γύρων στην κατηγορία featherweight στις 16 Μαΐου στην Καλιφόρνια που θα μεταδοθεί από το Netflix, στο πλαίσιο του ανοίγματος που κάνει η πλατφόρμα στα αθλητικά γεγονότα.

Προκειμένου όμως να γίνει αυτό, θα πρέπει πρώτα αμφότερες να περάσουν από αυστηρούς νευρολογικούς και ιατρικούς ελέγχους. Η Εκτελεστική Διεύθυνση της Αθλητικής Επιτροπής της Πολιτείας της Καλιφόρνια επιβεβαίωσε πως τόσο η Ράουζι, όσο και η Καράνο, θα υποβληθούν σε εξειδικευμένα τεστ για διασείσεις και νευρολογική αξιολόγηση.

Μάλιστα, επειδή η τελευταία έχει ξεπεράσει τα 40 χρόνια ζωής, απαιτούνται επιπλέον εξετάσεις, βάσει των συστάσεων της Association of Ringside Physicians. Αυτές περιλαμβάνουν αιματολογικές εξετάσεις, νευρογνωστικά τεστ, μαγνητική αγγειογραφία (MRA), μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου (MRI), ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) και πλήρη καρδιολογικό έλεγχο.

Τα προβλήματα της Ράουζι

Η Ράουζι παλιότερα έχει μιλήσει ανοιχτά για τα σοβαρά προβλήματα διασείσεων που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της καριέρας της, τόσο στο τζούντο όσο και στο MMA. Όπως έχει αποκαλύψει, για χρόνια έκρυβε νευρολογικούς τραυματισμούς, μέχρι που αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι ο εγκέφαλός της είχε υποστεί υπερβολική φθορά. Η ήττα-σοκ από τη Χόλι Χολμ και το νοκ άουτ από την Αμάντα Νούνες οδήγησαν τελικά στην απόσυρσή της πριν από δέκα χρόνια, με το ρεκόρ της στο MMA είναι 12-2.

Από την πλευρά της, η Τζίνα Καράνο, με ρεκόρ 7-1 και μοναδική ήττα από την Κρις Σάιμποργκ το 2009, θεωρείται πρωτοπόρος του γυναικείου MMA. Είχε αποσυρθεί 17 χρόνια πριν, ωστόσο το όνομά της παρέμεινε συνδεδεμένο με αυτό της Ράουζι.