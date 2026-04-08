Μια αποτρόπαια υπόθεση συγκλονίζει το ποδόσφαιρο γυναικών στην Τσεχία, καθώς ο προπονητής Πετρ Βλαχόφσκι, καταδικάστηκε γιατί τοποθετούσε κρυφές κάμερες σε σακίδια πλάτης. Κατέγραφε έτσι στα αποδυτήρια 15 αθλήτριες της FC Slovacko, ανάμεσά τους και ανήλικες 17 ετών, την ώρα που άλλαζαν ή έκαναν ντους!

Η διεθνής παίκτρια Κριστίνα Τζάνκου, που έπεσε θύμα του Βλαχόφσκι, περιέγραψε οτι οι ποδοσφαιρίστριες έζησαν τον απόλυτο εφιάλτη. Ο θύτης δεν ήταν ένας ξένος άνθρωπος, αλλά ένα άτομο που οι ίδιες θεωρούσαν «οικογένεια» τους, καθώς διατηρούσαν φιλικές σχέσεις με τη σύζυγο και τα παιδιά του! Η αποκάλυψη των συγκεκριμένων βίντεο το 2023 προκάλεσε πολλά ψυχικά προβλήματα στις παίκτριες της ομάδας με κάποιες εξ αυτών να εγκαταλείπουν το ποδόσφαιρο.

Ωστόσο, η οργή του κόσμου στην Τσεχία έχει ενταθεί και λόγω της επιεικούς ποινής που επέβαλε το δικαστήριο σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προπονητές της χώρας. Τον τιμώρησε με ποινή φυλάκισης με αναστολή για ένα έτος, συν μια μικρή χρηματική αποζημίωση και πενταετή αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο, μόνο εντός Τσεχίας. Αυτό σημαίνει ότι, παρά την καταδίκη του και για κατοχή παιδικής πορνογραφίας, ο Βλαχόφσκι μπορεί θεωρητικά να εργαστεί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, καθώς η FIFA και η UEFA δεν του έχουν επιβάλει ακόμη ban.

Η FIFPRO κάνει λόγο για μια «γελοία απόφαση» και ζητά την ισόβια απομάκρυνσή του συγκεκριμένου ανθρώπου από το άθλημα.