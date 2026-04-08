Παρά το ότι οι ελπίδες της Μίλαν για την κατάκτηση του σκουντέτο ουσιαστικά εξανεμίστηκαν μετά την ήττα από τη Νάπολι, ο Κροάτης σούπερ σταρ βρήκε έναν λόγο να χαμογελάσει χάρη στη 12χρονη κόρη του, Έμα Μόντριτς.

Η Έμα από πολύ μικρή ηλικία ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα της στο ποδόσφαιρο, ενώ φέτος κατέκτησε ο Garino Cup με την U13 των Ροσονέρι. Η ομάδα της επικράτησε άνετα της Ίντερ στον ημιτελικό και της Γιουβέντους στον τελικό, με την ίδια μάλιστα να είναι καθοριστική σκοράροντας και στα δύο παιχνίδια.

Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, ο ίδιος ο Μόντριτς, αν κι έχει δηλώσει πως πάντα θέτει την οικογένεια ως την κορυφαία προτεραιότητέ του, δεν μπόρεσε να δώσει το «παρών» στο παιχνίδι της κόρης του, ωστόσο φρόντισε να την εμψυχώσει πριν μέσω βιντεοκλήσης.

Η Έμα, η οποία παίζει και στην ίδια θέση με τον πατέρα της, από την επόμενη σεζόν θα παίζει στην U14 της Μίλαν, ενώ τα πρώτα της ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στις ακαδημίες της Ρεάλ όσο ακόμα ο Λούκα Μόντριτς ήταν κάτοικος Μαδρίτης.