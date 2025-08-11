Λυκομήτρου για το χρυσό μετάλλιο: «Ένα μικρό αλλά τόσο σημαντικό βήμα για μένα»

Η Βάλια Λυκομήτρου κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο μονό σκιφ νεανίδων, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων, που διεξήχθη στην πόλη Τρακάι της Λιθουανίας.

Η νεαρή αθλήτρια έκανε έναν αγώνα στρατηγικής καθώς μετά τα πρώτα 1.300 μέτρα, πέρασε μπροστά από την Ισπανίδα αντίπαλό της και τερμάτισε πρώτη, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο. Πρόκειται για το τρίτο της χρυσό μέσα στη φετινή χρονιά, μετά το Ευρωπαϊκό Εφήβων και το Παγκόσμιο Κ23 στο διπλό σκιφ μαζί με τη χάλκινη Ολυμπιονίκη Μηλένα Κοντού.

Η ίδια, μιλώντας στη World Rowing, δήλωσε πως το χρυσό μετάλλιο την έκανε πολύ χαρούμενη, αφού μάλιστα ήρθε μετά από έναν πολύ αγχωτικό αγώνα: «Δεν μπορώ ούτε να το περιγράψω. Είμαι πιο χαρούμενη απ’ όσο έχω υπάρξει σε όλη μου τη ζωή, αυτή τη στιγμή.

Ο αγώνας ήταν πολύ αγχωτικός. Ήμουν δεύτερη και είπα πως θα κάνω μία επίθεση, να ανεβάσω ρυθμό στα μέσα της κούρσας και είπα πως αν μπορούσα να το κάνω τώρα, δεν θα μπορούσα να το κάνω καθόλου και έτσι έγινε. Και δούλεψε, ευτυχώς».

Όσον αφορά στην Ισπανίδα αντίπαλό της, που την πίεσε αρκετά, η Λυκομήτρου σχολίασε: «Είναι φοβερή. Εγώ μιλούσα συνεχώς στον εαυτό μου, έλεγα πως πρέπει να έχω υπομονή και πως δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να κάνω. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει».

Η νεαρή πρωταθλήτρια τόνισε πως αυτό το μετάλλιο ήταν ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα για εκείνη, μετά από τρία χρόνια σκληρής δουλειάς: «Την πρώτη φορά που είδα αγώνα μονού σκιφ, δεν έκανα καν κωπηλασία. Τότε κοίταξα τον μπαμπά μου και του είπα πως θέλω να το κάνω αυτό. Και τρία χρόνιας δουλειάς, με οδήγησαν σε αυτή τη στιγμή και είμαι τόσο χαρούμενη γι’ αυτό. Είναι ένα πολύ μικρό βήμα, δεν είναι Ολυμπιακοί Αγώνες ούτε Παγκόσμιο πρωτάθλημα Α/Γ αλλά είναι τόσο σημαντικό για μένα».