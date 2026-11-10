Μενγκ Τσεν: Έμαθε για το «διαζύγιο» με την ΚΟΕ δύο ημέρες μετά το εξιτήριο της!

Τον τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκε για το τέλος της συνεργασίας της με την ΚΟΕ αποκάλυψε η Μενγκ Τσεν, μέσα από ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα η πρώην ομοσπονδιακή προπονήτρια της Εθνικής καλλιτεχνικής κολύμβησης ανέφερε πως η απόφαση της Ομοσπονδίας τής έγινε γνωστή προφορικά τον περασμένο Σεπτέμβριο, μόλις δύο ημέρες μετά το εξιτήριό της από το νοσοκομείο, όπου είχε υποβληθεί σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση.

«Μόλις δύο ημέρες αφού πήρα εξιτήριο από το νοσοκομείο, έπειτα από μια μεγάλη χειρουργική επέμβαση, ενημερώθηκα προφορικά ότι η ομοσπονδία είχε αποφασίσει να τερματίσει τη συνεργασία μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ακόμη η Τσεν δεν παρέλειψε και ευχαρίστησε τις αθλήτριες, την οικογένεια και τους φίλους της για τη στήριξή τους, ενώ αναφέρθηκε και στην πορεία της Εθνικής ομάδας με ορίζοντα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

«Προσαρμοστήκαμε. Συνεχίσαμε. Ολοκληρώσαμε τη σεζόν με υπερηφάνεια, πετυχαίνοντας σημαντικά ορόσημα σε όλο το πρόγραμμα της Εθνικής ομάδας γυναικών, με αποκορύφωμα ένα αξέχαστο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι. Αυτό το κεφάλαιο έκλεισε με τρόπο που δεν είχα ποτέ φανταστεί και ήλπιζα. Το να βλέπω αυτή την ομάδα να εξελίσσεται ήταν πηγή τεράστιας υπερηφάνειας. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτή την ομάδα. Παρότι αυτό το κεφάλαιο έκλεισε με έναν τρόπο που δεν είχα ποτέ φανταστεί και δεν ήλπιζα, αυτό δεν σβήνει όσα πετύχαμε. Είμαι περήφανη για τη δουλειά μου και την αφοσίωσή μου στο πρόγραμμα, στις αθλήτριες και στις αξίες στις οποίες πιστεύω» ανάφερε μεταξύ άλλων.