«PERIOD. The Untold Game»: Το ντοκιμαντέρ του GWomen παρουσιάστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή

Η έμμηνος ρύση παραμένει ένα από τα διαχρονικά κοινωνικά ταμπού, ακόμη και στον χώρο του πρωταθλητισμού. Αθλήτριες και πρωταθλήτριες έχουν κληθεί να διαχειριστούν τις επιπτώσεις της περιόδου στο σώμα και την αθλητική τους δραστηριότητα, πολλές φορές σιωπηλά και χωρίς την απαραίτητη ενημέρωση και υποστήριξη.

Το νέο ντοκιμαντέρ «PERIOD. The Untold Game» έρχεται να φωτίσει αυτή την πραγματικότητα, με στόχο να ενημερώσει τόσο τις ίδιες τις αθλήτριες όσο και τους κοινωνικούς και αθλητικούς φορείς. Μέσα από διαφορετικές εμπειρίες, προσωπικές μαρτυρίες και επιστημονικά δεδομένα, επιχειρεί να αναδείξει πώς η έμμηνος ρύση επηρεάζει πραγματικά το γυναικείο σώμα και ποιες είναι οι ανάγκες που προκύπτουν.

Η συζήτηση στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ

Για τη δημιουργία και τους στόχους του ντοκιμαντέρ μίλησαν στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ η ομάδα του GWomen. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκαν η αρχική ιδέα, οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία του ντοκιμαντέρ και η ανάγκη να ανοίξει ένας ευρύτερος δημόσιος διάλογος γύρω από την έμμηνο ρύση, την ενημέρωση και τη θέση της στην κοινωνία.

Βασικός στόχος της παραγωγής είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και η κατάρριψη στερεοτύπων που εξακολουθούν να συνοδεύουν την περίοδο. Ο αθλητισμός επιλέγεται ως μέσο ανάδειξης ενός ζητήματος που ξεπερνά τα όρια των γηπέδων και αφορά κάθε γυναίκα. Η ουσιαστική ενημέρωση, η κατανόηση και η υποστήριξη είναι απαραίτητες, ώστε να μη γίνεται εμπόδιο στην καθημερινότητα, την προσπάθεια και τα όνειρα καμίας γυναίκας.

Δείτε το απόσπασμα της εκπομπής: