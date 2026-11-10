Ιγιάνα Μαρτίν: Το νέο αστέρι του ισπανικού μπάσκετ που ετοιμάζεται να κατακτήσει το WNBA

Η Ιγιάνα Μαρτίν Καριόν είναι μια 20χρονη Ισπανίδα μπασκετμπολίστρια και αποτελεί ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του αθλήματος.

Η ίδια αποχώρησε από το τελευταίο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Βερολίνο με το χάλκινο μετάλλιο, επαναφέροντας την Ισπανία στον δρόμο των επιτυχιών, μετά την απογοητευτική αποτυχία της να προκριθεί στους αγώνες του 2022. Τότε ήταν μόλις 16 ετών και απείχε λιγότερο από δύο χρόνια από το ντεμπούτο της με την εθνική ομάδα γυναικών.

Εκείνο το καλοκαίρι αφιερώθηκε στην κατάκτηση δύο ασημένιων μεταλλίων, κερδίζοντας παράλληλα τον τίτλο της MVP στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U16 και μια θέση στην κορυφαία πεντάδα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος U17. Το 2023, μπροστά σε ένα κατάμεστο «Movistar Arena», αναδείχθηκε MVP, αφού η Ισπανία, κατακτώντας ακόμη ένα ασημένιο μετάλλιο, έφτασε μια ανάσα από το να νικήσει τις ΗΠΑ στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος U19. Στα 20 της χρόνια κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, στην πρώτη της συμμετοχή με την εθνική ομάδα γυναικών.

Το ταλέντο που ξεχωρίζει και η σύγκριση με τον Ντόντσιτς

Οι άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί μαζί της δεν κρύβουν τον θαυμασμό τους. Η πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ελίσα Αγκιλάρ, έχει χαρακτηρίσει το παιχνίδι της μαγικό, τονίζοντας πως όταν η Μαρτίν έχει την μπάλα στα χέρια της, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δημιουργήσει κάτι θετικό για την ομάδα της.

Ανάλογα είναι και τα σχόλια της πρώην διεθνούς παίκτριας Σίλβια Ντομίνγκεθ, η οποία ξεχωρίζει τον έντονο ανταγωνιστικό χαρακτήρα της και τη διαρκή επιθυμία της να κερδίζει. Από την πλευρά του, ο πρώην διεθνής Χοσέ Μανουέλ Καλντερόν υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μια παίκτρια που απολαμβάνει κανείς να παρακολουθεί, καθώς καταφέρνει να παρασύρει το κοινό με τον τρόπο που αγωνίζεται.

Η ποιότητά της έχει προσελκύσει και το ενδιαφέρον της ομάδας του Πόρτλαντ. Η γενική διευθύντρια της ομάδας, Βάνια Τσέρνιβετς, μάλιστα, συνέκρινε την επιλογή της με εκείνη του Λούκα Ντόντσιτς το 2018, δείχνοντας πόσο υψηλές είναι οι προσδοκίες που υπάρχουν για το μέλλον της.

Από την Ισπανία στο Πόρτλαντ

Η Μαρτίν αφήνει την Περφουμερίας Αβενίδα και συνεχίζει την καριέρα της στη Σπαρ Χιρόνα, όπου θα έχει την ευκαιρία να κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην αγωνιστική της εξέλιξη. Παράλληλα, το βλέμμα της βρίσκεται στραμμένο στις ΗΠΑ και στο WNBA, όπου αναμένεται να αγωνιστεί με την Πόρτλαντ Φάιρ το 2027.

Η απόφασή της να παραμείνει στην Ισπανία και να μην επιλέξει νωρίτερα το αμερικανικό πανεπιστημιακό πρωτάθλημα ήταν συνειδητή. Παρά τις ιδιαίτερα δελεαστικές οικονομικές προτάσεις που είχε δεχθεί, προτίμησε να ακολουθήσει τη δική της διαδρομή, δίνοντας προτεραιότητα στην εξέλιξή της και στις προσωπικές της ανάγκες.

Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπός της, Κριστίνα Λαγάρμα, η ίδια είχε ξεκαθαρίσει από νεαρή ηλικία πως βασικός της στόχος δεν ήταν τα χρήματα, αλλά να γίνει η καλύτερη δυνατή παίκτρια. Η επιλογή της να παραμείνει στην Ισπανία τη βοήθησε να αποκτήσει εμπειρίες και να εξελιχθεί σταδιακά, έχοντας παράλληλα κοντά της την οικογένειά της.

Ένα μέλλον γεμάτο προοπτικές

Η μετάβασή της στο WNBA αναμένεται να αποτελέσει μια νέα μεγάλη πρόκληση. Η προσαρμογή σε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, στους υψηλότερους ρυθμούς και σε ένα νέο περιβάλλον θα απαιτήσει χρόνο, ωστόσο οι άνθρωποι που γνωρίζουν τις δυνατότητές της εμφανίζονται αισιόδοξοι.

Ο Χοσέ Μανουέλ Καλντερόν εκτιμά πως το ταλέντο της θα τη βοηθήσει να προσαρμοστεί, ενώ θεωρεί ότι έχει ακόμη τεράστια περιθώρια βελτίωσης. Στα 20 της χρόνια βρίσκεται ακόμη στην αρχή της επαγγελματικής της διαδρομής και έχει μπροστά της πολλά χρόνια για να εξελιχθεί.

Η Ιγιάνα Μαρτίν δεν είναι απλώς μια νεαρή παίκτρια με εντυπωσιακές επιδόσεις. Είναι μια αθλήτρια που συνδυάζει το ταλέντο με την εργατικότητα, την αυτοπεποίθηση με την ταπεινότητα και την αγωνιστική ποιότητα με την αγάπη για το παιχνίδι.

Το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας της θα γραφτεί στη Σπαρ Χιρόνα και, στη συνέχεια στο Πόρτλαντ. Οι προσδοκίες είναι ήδη υψηλές και όλα δείχνουν πως το ισπανικό μπάσκετ έχει βρει μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της νέας γενιάς του.