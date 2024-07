Εξαιρετικές εμφανίσεις έκαναν οι αθλήτριες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στην καλλιτεχνική κολύμβηση και το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ε/Ν που διεξήχθη στη Μάλτα. Η Εθνική ομάδα επέστρεψε στην Ελλάδα με… γεμάτες βαλίτσες.

Από την πρώτη κιόλας ημέρα των αγώνων, στον πρώτο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, ήρθε η διάκριση για τα ελληνικά χρώματα.

Στο τεχνικό ομαδικό, η ομάδα με τις Θάλεια Δαμπάλη, Αθηνά Καμαρινοπούλου, Εστέλλα Καραμανίδου, Ζωή Καράγγελου, Άρτεμη Κουτράκη, Δέσποινα Πέντζα, Σοφία Ρηγάκου και Βασιλική Θάνου, εκτέλεσαν εξαιρετικά το πρόγραμμά τους με θέμα “Rythme”, βαθμολογήθηκαν με 275.5534 βαθμούς και κατετάγησαν δεύτερες στην Ευρώπη.

Έπειτα, στο acrobatic routine, οι Θάλεια Δαμπάλη, Αθηνά Καμαρινοπούλου, Ζωή Καράγγελου, Άρτεμη Κουτράκη, Σοφία Ρηγάκου, Βασιλική Θάνου, Νικολέττα Καλτσογιάννη, Όλγα Ιμβριώτη εκτέλεσαν το πρόγραμμά τους με θέμα “Snakes”, βαθμολογήθηκαν με 182.3467 βαθμούς και κατέκτησαν το δεύτερο αργυρό μετάλλιο στη διοργάνωση.

Η Εθνική ομάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού, το βράδυ της Τρίτης (2/7) στο φινάλε των αγώνων. Η ομάδα με τις Θάλεια Δαμπάλη, Νικολέττα Καλτσογιάννη, Αθηνά Καμαρινοπούλου, Εστέλλα Καραμανίδου, Ζωή Καράγγελου, Άρτεμη Κουτράκη, Σοφία Ρηγάκου, και Βασιλική Θάνου εκτέλεσε όμορφα το πρόγραμμά της με θέμα “Warriors” και βαθμολογήθηκε με 298.1542 βαθμούς, που την κατέταξαν 3η στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η ομάδα θριάμβευσε και στο ντουέτο αλλά και το σόλο.

Οι Βασιλική Θάνου και Σοφία Ρηγάκου αγωνίστηκαν στον τελικό του τεχνικού ντουέτου και εκτέλεσαν εξαιρετικά το πρόγραμμά τους με θέμα “Cruella”, με αποτέλεσμα να βαθμολογηθούν με 254.8633 βαθμούς, που τις ανέβασαν αρχικά στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Λίγο αργότερα, οι δυο τους πήραν τα αργυρά μετάλλια στα χέρια τους και έζησαν τη στιγμή της απονομής. Ωστόσο, η Γαλλία, που το ντουέτο της (Ταπιέ / Τουλιέρ) αναδείχθηκε αρχικά τρίτο, είχε υποβάλει ένσταση για τη βαθμολογία της η οποία έγινε δεκτή πολύ αργότερα με αποτέλεσμα να της αφαιρεθεί το base mark (βαθμός ποινής) που της είχε καταλογιστεί και η βαθμολογία της έγινε 263.8966 βαθμοί. Έτσι κατέκτησε εκείνη το ασημένιο και τα κορίτσια της Ελλάδας πήραν το χάλκινο.

Την επόμενη μέρα, οι δύο πρωταθλήτριες αγωνίστηκαν στο ελεύθερο ντουέτο για να πάρουν ξανά το ασημένιο και αυτή τη φορά να το… κρατήσουν. Το ελληνικό ντουέτο εκτέλεσε υπέροχα το πρόγραμμά του με θέμα “What's behind through the door” και συγκέντρωσε 262.3356 βαθμούς, που το κατέταξε δεύτερο στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η Ζωή Καραγγέλου στο ελεύθερο κατάφερε να ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου όταν στον τελικό του ελεύθερου σόλο εκτέλεσε εξαιρετικά το πρόγραμμά της με θέμα "Witch” και συγκέντρωσε 256.6772 βαθμούς. Η ίδια κατέλαβε και την πέμπτη θέση στο τεχνικό σόλο.

Έτσι, η Ελλάδα επιστρέφει με 6 μετάλλια στις βαλίτσες της, τρία ασημένια και τρία χάλκινα, για να επιβεβαιωθεί πως η καλλιτεχνική κολύμβηση στη χώρα γνωρίζει πρόοδο και πως γίνεται συντονισμένη δουλειά ειδικά στις αναπτυξιακές κατηγορίες.