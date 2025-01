Το νέο κεφάλαιο στην καριέρα της Κατερίνας Δίβαρη: Από πρωταθλήτρια, προπονήτρια

Θέλοντας να βοηθήσει άλλα παιδιά να πετύχουν τα όνειρά τους, όπως κατάφερε η ίδια, η Κατερίνα Δίβαρη κλείνει το κεφάλαιο "πρωταθλητισμός" και ανοίγει ένα νέο στην προπονητική.

Η πρωταθλήτρια της ιστιοπλοΐας, που το 2021 είχε αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο στο RSX, κατακτώντας τη 19η θέση, αποφάσισε πως πλέον θέλει να ακολουθήσει ένα διαφορετικό μονοπάτι χωρίς να αφήσει όμως τη μεγάλη αγάπη της για το άθλημά της.

Αφού η κλάση RSX έγινε iQFoiL, με τον εξοπλισμό να αλλάζει και τον αγώνα να γίνεται ουσιαστικά πιο γρήγορος, η Δίβαρη δεν κατάφερε να προκριθεί για τους Ολυμπιακούς του 2024 και έτσι ήρθε και η απόφαση για την αλλαγή της καριέρας.



Η ίδια μέσα από ανάρτηση στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media, ανακοίνωσε ότι το 2025 θα δώσει έμφαση στη σημασία του να μοιράζεται κανείς τη γνώση και την εμπειρία του, τονίζοντας πως οι μεγαλύτερες νίκες δεν περιορίζονται στην ατομική διάκριση, αλλά κατακτώνται όταν υπηρετείς κάτι μεγαλύτερο—την ομάδα, τις αξίες, τη ζωή. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης για την ευκαιρία να αναλάβει την αγωνιστική ομάδα της ολυμπιακής κατηγορίας IQFOIL, καθώς και προς όλους όσοι τη στήριξαν στο μακρύ αθλητικό της ταξίδι.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή της:

«Το 2025 αποτελεί έναν πολύ σημαντικό σταθμό για εμένα. Αποχαιρετώ την ενεργό δράση ως αθλήτρια και ξεκινώ με ενθουσιασμό ένα νέο κεφάλαιο, αυτό της προπονητικής, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να εμπνεύσω και να καθοδηγήσω άλλους να πετύχουν τα δικά τους όνειρα.

Η μετάβαση από τον πρωταθλητισμό στην προπονητική είναι για μένα η φυσική συνέχεια ενός ταξιδιού που δεν σταματά ποτέ— απλώς αλλάζει μορφή. Η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται μόνο στην προσωπική μας επιτυχία, αλλά στο να μοιραζόμαστε τη γνώση και την εμπειρία μας με άλλους.

Οι πραγματικές νίκες είναι αυτές που έρχονται όταν παλεύεις για κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σου… για την ομάδα, για τη ζωή, για τις αξίες σου. Και αυτές είναι οι νίκες που μένουν για πάντα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης που με εμπιστεύτηκε και μου έδωσε την ευκαιρία να γίνω μέλος της ομάδας των προπονητών της και να αναλάβω την αγωνιστική ομάδα της ολυμπιακής κατηγορίας IQFOIL του Ομίλου.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΝΑΟΒΒ, την Ελληνική Ιστιοπλοική Ομοσπονδία, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, του χορηγούς μου, τους προπονητές μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου αλλά και όλους όσους στάθηκαν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια και με βοήθησαν να πραγματοποιήσω τα αθλητικά μου όνειρα.

A journey of thousand miles started with one single step».