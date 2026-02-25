Το ενωτικό κλίμα που επικρατούσε στην ομάδα των ΗΠΑ δεν κράτησε για πολύ καθώς αυτό δυναμιτίστηκε από ένα τηλεφώνημα του προέδρου της χώρας, ένα σχόλιο και πολλά ανεξήγητα γέλια.

Όλα ξεκίνησαν από ένα τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ στην εθνική ομάδα χόκεϊ επί πάγου ανδρών μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026. Κατά τη διάρκεια της κλήσης η οποία ήταν σε ανοιχτή ακρόαση μέσα από τα αποδυτήρια, ο Πρόεδρος κάλεσε τους παίκτες στη Ουάσινγκτον για το State of the Union και τους ενημέρωσε πως αν χρειαστεί θα στείλει ακόμη και στρατιωτικό αεροσκάφος για να τους παραλάβει ώστε να γυρίσουν εγκαίρως στις ΗΠΑ.

Έπειτα, ο Τραμπ σε μία προσπάθεια μάλλον να κάνει χιούμρο είπε πως θα έπρεπε να προσκαλέσει και τη γυναικεία ομάδα στην ομιλία καθώς αν δεν το έκανε μάλλον θα του έκαναν… πρόταση μομφής, αφήνοντας να εννοηθεί πως αυτός είναι ο μόνος λόγος που αναγκάζεται να τις καλέσει.

President Trump congratulates Team USA for their gold in the Men’s Ice Hockey Olympic final and invites them to the State of the Union.



They enthusiastically accept!



Meanwhile, some congressional Democrats are boycotting.



That’s winning on top of winning!



(mike_malloy45) pic.twitter.com/F2c88hNKrk — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) February 23, 2026

Η συγκεκριμένη συνομιλία καταγράφηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε στα social media. Στο βίντεο φαίνονται οι παίκτες να συμμετέχουν στο αστείο, με την ομάδα να γελά σύσσωμη, γεγονός που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις από τους χρήστες που παρακολούθησαν το βίντεο. Οι αντιδράσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στην αντίδραση των παικτών και όχι τόσο στο σχόλιο του Τραμπ.

Λίγη ώρα μετά, έγινε γνωστό πως η εθνική ομάδα γυναικών των ΗΠΑ απέρριψε την πρόσκληση του Τραμπ να παραστεί στην Ουάσιγκτον. Οι χρυσές ολυμπιονίκες ευχαρίστησαν για την αναγνώριση αλλά επικαλέστηκαν ζητήματα διαθεσιμότητες και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Το 2018, που η ομάδα των γυναικών είχε κατακτήσει το χρυσό στους Χειμερινούς της Πιντσάνγκ οι αθλήτριες είχαν παραστεί στην αντίστοιχη εκδήλωση κατά την πρώτη θητεία Τραμπ.

Αντιθέτως, η ανδρική ομάδα ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον με στρατιωτικό αεροπλάνο για να είναι εγκαίρως στη συνάντηση, με την επίσκεψή της να ξεκινά από το Οβάλ Γραφείο. Εκεί, σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, ο Τραμπ έβγαλε αναμνηστικές φωτογραφίες με τους αθλητές και δοκίμασε το μετάλλιο ενός παίκτη λέγοντάς του πως δεν θα του το επιστρέψει. Η ομάδα αποτέλεσε ένα απο τα κεντρικά σημεία στην ομιλία State of the Union καθώς ο Τραμπ ανακοινωσε πως θα απονείμει το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας στον τερματοφύλακα της ομάδας Κόνορ Χέλεμπιουκ, για την καθοριστική συμβολή του στην κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου της χώρας μετά το 1980.

🥇#Trump tried on an #Olympic gold medal and “refused” to give it back.



Donald Trump hosted the U.S. men’s hockey team at the White House after they returned from the Olympic Games with gold medals.



During the meeting, team player Matthew Tkachuk предложил the president try on… pic.twitter.com/JjfoDYEd7c February 25, 2026

Στην ομιλία του ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έκανε κανένα σχόλιο για το παραπάνω περιστατικό όμως είπε πως η ομάδα των γυναικών θα βρεθεί στον Λευκό Οίκο στο επόμενο διάστημα.