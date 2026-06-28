Στην 6η θέση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος η Ελλάδα!

Η Ελλάδα είχε μια πετυχημένη παρουσία στην 18η μεγάλη διοργάνωση που έλαβε μέρος, καταφέρνοντας να διατηρηθεί ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη και να έχει ένα άκρως ανταγωνιστικό πρόσωπο.

Η Εθνική μας στον 3ο και πιο δύσκολο όμιλο βάσει κλήρωσης με τρεις παγκόσμιες πρωταθλήτριες (Ελλάδα, Βραζιλία, Νορβηγία και ΗΠΑ) κατάφερε να πάρει τη 2η θέση και ουσιαστικά να αφήσει εκτός προημιτελικών τη δευτεραθλήτρια Ευρώπης Νορβηγία, ενώ έχασε στο νήμα από τη Βραζιλία.

Στη Β’ φάση ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από τη Δανία, η οποία έφτασε έως τον τελικό και εξασφάλισε την πρόκριση στην οχτάδα με νίκη επί των Φιλιππίνων. Στα προημιτελικά βρέθηκε απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία την οποία κόντραρε στα ίσια χάνοντας οριακά και τα δύο σετ. Παρά την απογοήτευση μέσα σε λίγες ώρες κατάφερε να κερδίσει την Ολλανδία για τις θέσεις 5-8, εξασφαλίζοντας την 6αδα, ενώ σήμερα στο τελευταίο της παιχνίδι έχασε από τη Γερμανία, κυρίως λόγω της απώλειας του 1ου σετ στην εκπνοή.

Η Ελλάδα είχε τις περισσότερες επιθέσεις (294) του τουρνουά με μ.ο. 32,60 και τα περισσότερα εναέρια γκολ (49) με μ.ο. 5,40 και τα περισσότερα γκολ από τα 6 μέτρα με 35 και μ.ο. 3,80 και από το ένα τέρμα στο άλλο (6).

Η Έλενα Κερλίδη με 111 πόντους και μ.ο. 12,33 ήταν 4η σκόρερ της διοργάνωσης, η Ελίνα Τροχίδου ήταν 6η σε ασιστ(24), ενώ ήταν η δεύτερη σε κερδισμένους αποκλεισμούς (5).

Επίσης η specialist της Ελλάδας ήταν 4η στη συνολική αξιολόγηση ΜVP με 127,39 πόντους με 76% στα σουτ (41/54) και η Κερλίδη 7η με 117,90 πόντους και 66& στα σουτ (58/88).

Η Εμμανουέλα Τσικνάκη ήταν επίσης 4η σε αποκρούσεις (16/52) με ποσοστό 31%, ενώ η Μάγδα Κεπεσίδου ήταν 8η σε συνολικές επεμβάσεις (39/189) με 21%

«Η Εθνική Γυναικών Beach Handball έχει κερδίσει το σεβασμό όλων»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Beach Handball και μέλος του Δ.Σ. Βασίλης Κρανιώτης δήλωσε:

«Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στις αθλήτριες και τις προπονήτριες για την 6η θέση στον κόσμο. Η Εθνική μας ομάδα εκπροσώπησε επάξια την Ελλάδα, το άθλημα και την Ομοσπονδία. Αυτή η ομάδα έχει κερδίσει το σεβασμό όλων και είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα σωματεία που διέθεσαν τις αθλήτριες, αλλά και τα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του Beach Handball. Είναι μια ευκαιρία και ενόψει της έναρξης του 27ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος την ερχόμενη εβδομάδα και της συμφωνίας με την ΕΡΤ για ζωντανή μετάδοση όλων των τελικών, το άθλημα να κάνει μια επανεκκίνηση σε επίπεδο ανδρών- γυναικών και ανάπτυξης. Καλούμε όλα τα σωματεία να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και να ενώσουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας για αυτό το άθλημα που μας έχει χαρίσει τόσες επιτυχίες, Εκ μέρους όλης της αποστολής θέλουμε να ευχηθούμε περαστικά στον Πρόεδρο της ΟΧΕ Κώστα Γκαντή».

«Θετικό πρόσημο, μπορούσαμε και ψηλότερα»

Η Ομοσπονδιακή προπονήτρια Μαρία Καραντώνη σχολίασε:

«Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε για εμάς με θετικό πρόσημο, αφού η 6η θέση στον κόσμο είναι τιμητική και φυσικά επιβεβαιώνει ότι παραμένουμε στην ελίτ και για μια ακόμα φορά εκπροσωπήσαμε επάξια τη χώρα μας. Μην ξεχνάμε ότι η Εθνική γυναικών μπιτς χαντμπολ είναι από τις λίγες εθνικές ομάδες ομαδικών αθλημάτων που σταθερά προσφέρουν διακρίσεις στην Ελλάδα. Από κει και πέρα το τουρνουά μας αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση γιατί στις λεπτομέρειες καταφέραμε να διεκδικήσαμε ένα μετάλλιο που ήταν μέσα στις δυνατότητες της ομάδας. Αυτό το παγκόσμιο μας αφήνει μια παρακαταθήκη ενόψει της επόμενης σεζόν που ακολουθούν τόσο το EURO 2027, όσο και οι 4οι Μεσογειακοί Παράκτιοι Αγώνες. Κλείνοντας θα ήθελα για μια ακόμα φορά να ευχηθώ περαστικά στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κώστα Γκαντή».

Το πανόραμα της διοργάνωσης

Α’ φάση

Αποτελέσματα

Τρίτη 23 Ιουνίου

Ελλάδα- ΗΠΑ 2-0 (13-12, 20-8)

Ελλάδα- Βραζιλία 1-2 (20-16, 12-23, 4-6)

Τετάρτη 24 Ιουνίου

Νορβηγία- Ελλάδα 0-2 (20-22, 22-27)

Συνθέσεις

Ελλάδα-ΗΠΑ 2-0 (13-12, 20-8)

ΕΛΛΑΔΑ (Καραντώνη- Δημητρίου): Μ. Κεπεσίδου 2, Κερλίδη 14, Τροχίδου 2, Κουκμίση, Παπαδοπούλου 11, Νικολάου, Μούρνου, Ν. Κεπεσίδου, Τσικνάκη, Μάστακα 4

Ελλάδα- Βραζιλία 1-2 (20-16, 12-23, 4-6)

ΕΛΛΑΔΑ (Καραντώνη- Δημητρίου): Μ. Κεπεσίδου 4, Κερλίδη 8, Τροχίδου 6, Κουκμίση, Παπαδοπούλου 8, Νικολάου, Μούρνου 4, Ν. Κεπεσίδου 4, Τσικνάκη, Μάστακα 2

Νορβηγία-Ελλάδα 0-2 (20-22, 22-27)

ΕΛΛΑΔΑ (Καραντώνη- Δημητρίου): Μ. Κεπεσίδου, Κερλίδη 15, Τροχίδου 16, Κουκμίση, Παπαδοπούλου 3, Νικολάου, Μούρνου 7, Ν. Κεπεσίδου 4, Τσικνάκη, Μάστακα 4

Βαθμολογία Γ’ ομίλου

1. Βραζιλία 6 (6-1)

2. Ελλάδα 4 (5-2)

3. Νορβηγία 2 (2-4)

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4. ΗΠΑ 0 (0-6)

Β’ φάση

Αποτελέσματα

Πέμπτη 25 Ιουνίου

Δανία- Ελλάδα 2-1 (16-19, 26-24, 9-8)

Ελλάδα- Φιλιππίνες 2-0 (19-18, 21-12)

Παρασκευή 26 Ιουνίου

Αργεντινή- Ελλάδα 2-0 (23-16, 19-16)

Συνθέσεις

Δανία- Ελλάδα 2-1 (16-19, 26-24, 9-8)

ΕΛΛΑΔΑ (Καραντώνη- Δημητρίου): Μ. Κεπεσίδου 2, Κερλίδη 22, Τροχίδου 8, Κουκμίση 2, Παπαδοπούλου 7, Νικολάου, Μούρνου 2, Ν. Κεπεσίδου 2, Τσικνάκη, Μάστακα 6

Ελλάδα- Φιλιππίνες 2-0 (19-18, 21-12)

ΕΛΛΑΔΑ (Καραντώνη- Δημητρίου): Μ. Κεπεσίδου 2, Κερλίδη 8, Τροχίδου 10, Κουκμίση, Παπαδοπούλου 9, Νικολάου, Μούρνου 1, Ν. Κεπεσίδου 2, Τσικνάκη, Μάστακα 8

Aργεντινή- Ελλάδα 2-0 (23-16, 19-16)

ΕΛΛΑΔΑ (Καραντώνη- Δημητρίου): Μ. Κεπεσίδου, Κερλίδη 12, Τροχίδου 4, Κουκμίση, Παπαδοπούλου 4, Νικολάου, Μούρνου, Ν. Κεπεσίδου, Τσικνάκη, Μάστακα 12

Βαθμολογία 2ου γκρουπ (Γ+Δ)

1. Δανία 8 (9-4)

2. Αργεντινή 8 (9-4)

3. Βραζιλία 4 (6-7)

4. Ελλάδα 4 (6-6)

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5. Νορβηγία 4 (5-7)

6. Φιλιππίνες 2 (2-9)

Προημιτελικά

Ισπανία- Ελλάδα 2-0 (20-18, 18-15)

Βραζιλία- Γερμανία 2-1 (14-10, 14-15, 6-2)

Δανία- Κροατία 2-0 (21-8, 26-18)

Ολλανδία- Αργεντινή 0-2 (16-23, 16-18)

Ισπανία- Ελλάδα 2-0 (20-18, 18-15)

ΕΛΛΑΔΑ (Καραντώνη- Δημητρίου): Μ. Κεπεσίδου, Κερλίδη 8, Τροχίδου 12, Κουκμίση, Παπαδοπούλου 1, Νικολάου, Μούρνου 4, Ν. Κεπεσίδου 8, Τσικνάκη, Μάστακα

Ημιτελικά

Δανία- Βραζιλία 2-0 (16-14, 21-16)

Ισπανία- Αργεντινή 1-2 (18-23, 18-17, 4-8)

Θέσεις 5-8

Ελλάδα- Ολλανδία 2-1 (29-26, 18-26, 9-8)

ΕΛΛΑΔΑ (Καραντώνη- Δημητρίου): Μ. Κεπεσίδου, Κερλίδη 13, Τροχίδου 18, Κουκμίση 3, Παπαδοπούλου 14, Νικολάου, Μούρνου 8, Ν. Κεπεσίδου, Τσικνάκη, Μάστακα

Κροατία- Γερμανία 1-2 (16-8, 14-24, 4-7)

Θέσεις 5-6

Ελλάδα- Γερμανία 0-2 (17-18, 18-20)

ΕΛΛΑΔΑ (Καραντώνη- Δημητρίου): Μ. Κεπεσίδου 2, Κερλίδη 11, Τροχίδου 6, Κουκμίση, Παπαδοπούλου 6, Νικολάου, Μούρνου, Ν. Κεπεσίδου 2, Τσικνάκη, Μάστακα 8

Οι 18 μεγάλες διοργανώσεις που έχει λάβει μέρος η Εθνική Γυναικών

2007 Μισάνο Αντριάτικο (EURO)- 14η θέση

2011 Ούμαγκ (ΕURO)- 14η θέση

2013 Ράντερς (ΕURO)- 11η θέση

2015 Πεσκάρα (1οι Μεσογειακοί Αγώνες)- Ασημένιο μετάλλιο

2017 Ζάγκρεμπ (ΕURO)- 6η θέση

2018 Καζάν (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα)- Χρυσό μετάλλιο

2019 Στάρε Γιαμπλόνκι (ΕURO)- 7η θέση

2019 Πάτρα (2οι Μεσογειακοί Αγώνες)- Χρυσό μετάλλιο

2019 Ντόχα (World Beach Games)- 7η θέση

2021 Βάρνα (ΕURO)- 9η θέση

2022 Ηράκλειο (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα)- 4η θέση

2023 Ναζάρε (ΕURO)- 6η θέση

2023 Κρακοβία (European Games)- 7η θέση

2023 Ηράκλειο (3οι Μεσογειακοί Αγώνες)- Ασημένιο μετάλλιο

2024 Κίνα (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα)- 10η θέση

2025 Χαμμαμέτ- Global Tour- 2η θέση

2025 Αλάνια (EURO)- 6η θέση

2026 Ζάγκρεμπ (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα)- 6η θέση

Ακολουθούν

2027 Λιθουανία (EURO)

2027 Πορτιμάο (4ΟΙ Μεσογειακοί Αγώνες)