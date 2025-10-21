Η Εθνική ομάδα ρυθμικής γυμναστικής ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία της στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βελιγράδι, κατακτώντας συνολικά 14 μετάλλια!

Αναλυτικά, την πρώτη ημέρα των αγώνων ανέβηκαν στο βάθρο ως εξής:

• Αργυρό στο σύνθετο ομαδικό των Παγκορασίδων, με τις Σωτηρία Αδάμ και Ευαγγελία-Μαρίνα Κανάκη.

• Χάλκινο στο σύνθετο ομαδικό Κορασίδων, με τις Αικατερίνη Παύλου και Δήμητρα Μανάτου.

• Χάλκινο στις Νεάνιδες, με τις Βαλέρια Καμινίδου και Γεωργία Σαρρή.Αργυρό στο γενικό ομαδικό όλων των κατηγοριών (Παγκορασίδες, Κορασίδες, Νεάνιδες).

Στα τελικά των οργάνων, η συγκομιδή μεταλλίων ήταν εξίσου εντυπωσιακή:

• Σωτηρία Αδάμ – Χρυσό στο ελεύθερο

• Μαρίνα Ευαγγελία Κανάκη – Αργυρό στο σχοινί και χάλκινο στη μπάλα

• Αικατερίνη Παύλου – Χρυσό στο στεφάνι

• Εμμανουέλα Αλέσια Φέρρα – Χρυσό στην κορδέλα και αργυρό στη μπάλα

• Βαλέρια Καμινίδου – Αργυρό στο στεφάνι

• Μυρτώ Κασκαμπά – Αργυρό στη μπάλα και χάλκινο στις κορίνες

• Παναγιώτα Λύτρα – Χρυσό στις κορίνες

Τιμητικές θέσεις κατέλαβαν επίσης οι: Ευαγγελία Περίκου (5η στο στεφάνι), Δήμητρα Μανάτου (5η στις κορίνες) και Βαλέρια Γκελόσι (6η στην κορδέλα).

Μία ξεχωριστή αναφορά αξίζει στις Μαρία Χρυσοβαλάντη Ξημεράκη, Χρυσαυγή Παπαναστασίου και Δέσποινα Καμάτσου που επίσης συμμετείχαν στη διοργάνωση.

Photo credits: Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία

