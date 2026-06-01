Roland Garros: Βαριά καμπάνα 65.000 ευρώ στον Βαγιέχο για σεξιστική επίθεση σε γυναίκα διαιτητή
01/06/2026
ΤΕΝΝΙΣ

Φώτης Καρακούσης

Ακριβά θα πληρώσει την σεξιστική επίθεση προς την Άνα Καρβάλιο ο Αδόλφο Ντανιέλ Βαγιέχο, με τον Παραγουανό τενίστα να τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 65.000 ευρώ.

Μόνο αναίμακτο δεν θα είναι για τον Αδόλφο Ντανιέλ Βαγιέχο το σχόλιο για την γυναίκα διαιτητή, Άνα Καρβάλιο, καθώς θα κληθεί να πληρώσει 65.000 ευρώ. Ο Παραγουανός ηττήθηκε από τον 17χρονο Γάλλο, Μουάζ Κουαμέ στον 2ο γύρο του Roland Garros και στην συνέχεια έκανε σεξιστικές δηλώσεις κατά της Βραζιλιάνας.

Ο Βαγιέχο για την ακρίβεια είπε τα εξής: «Αυτού του είδους οι αγώνες πρέπει να διευθύνονται από άνδρα, είναι πολύ δύσκολο για μια γυναίκα να το κάνει. Πρέπει να σφυρίζονται από άνδρα, επειδή είναι ένα πολύ απαιτητικό κοινό και χρειάζεται πολλή δύναμη για επιβληθείς στο πλήθος»!

Η διοργανώτρια αρχή δεν άφησε ατιμώρητες αυτές τις άκρως σεξιστικές δηλώσεις, με την διευθύντρια του Roland Garros, Αμελί Μορεσμό,να τονίζει σχετικά με την τιμωρία του Παραγουανού: «Επιβλήθηκε οικονομική ποινή ύψους περίπου 65.000 ευρώ, σχεδόν το μισό από τα χρηματικά του έπαθλα. Για εμάς η κατάσταση είναι ξεκάθαρη: τέτοιου είδους σχόλια είναι απαράδεκτα. Και για το τουρνουά και για την ομοσπονδία».

photo credits: AP

