01/06/2026
ΒΟΛΕΙ

Η Μπίτσι της Βαλεφόλια είχε με την Αλβανία 103 πόντους σε 3 παιχνίδια

Φώτης Καρακούσης

Η διαγώνια της Βαλεφόλια Ερμπλίρα Μπίτσι ήταν εντυπωσιακή και με την Εθνική Αλβανίας έχοντας σε τρία παιχνίδια για το European League 103 πόντους!

Ο Παναθηναϊκός παρότι προσπάθησε και με το παραπάνω κόντρα στην Βαλεφόλια, δεν μπόρεσε να κάνει δικό του το Challenge Cup με τις Ιταλίδες να κατακτούν την κούπα με δύο νίκες. Πρόσωπο και των δύο αναμετρήσεων ήταν χωρίς την παραμικρή αμφιβολία η Ερμπλίρα Μπίτσι.

Η Αλβανίδα διαγώνια τελείωσε το πρώτο ματς στο Πέζαρο με 32 πόντους, ενώ και στην Γλυφάδα ήταν εντυπωσιακή, καθώς σε ματς τριών σετ και όχι πέντε όπως ήταν αυτό στην Ιταλία, είχε 23, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο να πάρει η Βαλεφόλια το Ευρωπαϊκό και κερδίζοντας επάξιο τον προσωπικό τίτλο του MVP.

Η Μπίτσι συνεχίζει με... σπασμένα τα φρένα και με την φανέλα της Εθνικής Αλβανίας καθώς στα τρία πρώτα παιχνίδια για το European League κατάφερε να κερδίσει συνολικά 103 πόντους, ούσα ασταμάτητη.

Αρχικά στην πρεμιέρα απέναντι στο Λουξεμβούργο όπου η ομάδα της κέρδισε με 3-1, η Αλβανίδα διαγώνια σημείωσε 33 πόντους με 50% αποτελεσματικότητα στην επίθεση (30/60) και 3 άσους.

Στο δεύτερο παιχνίδι κόντρα στην Δανία στο οποίο η Αλβανία ηττήθηκε με 3-2, η Μπίτσι ήταν ακόμα πιο εντυυπωσιακή και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 38 πόντους, 30/78 επιθέσεις (38%), 5 άσους και 3 μπλοκ.

Το καλό με τις τριαντάρες ολοκληρώθηκε και στο τρίτο ματς. Συγκεκριμένα στην αναμέτρηση στην οποία η Αλβανία επικράτησε της Λιθουανίας με 3-2, η Μπίτσι πρόσθεσε ακόμη 32 πόντους, έχοντας 29/73 επιθέσεις (40%), 2 μπλοκ και 1 άσο.

Αξίζει να αναφέρουμε πως μετά από μια τέτοια χρονιά ήταν λογικό η Μπίτσι να είχε πολλές προτάσεις, ωστόσο προτίμησε να παραμείνει στην Βαλεφόλια την οποία και οδήγησε στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου στην ιστορία της που ήταν μάλιστα και Ευρωπαϊκός.

