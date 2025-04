Σιμόν Μπάιλς: «Δεν ξέρω αν θα αγωνισθώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028»

Η Αμερικανίδα γυμνάστρια και 11 φορές Ολυμπιονίκης Σιμόν Μπάιλς την Δευτέρα (21/4), ανακηρύχθηκε αθλήτρια της χρονιάς στα Laureus Sports Awards.

Σε δηλώσεις της ανέφερε, πως εξακολουθεί να αναρρώνει σωματικά και ψυχικά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού . Ακόμη τόνισε πως δεν είναι σίγουρη εαν θα συνεχίσει την καριέρα της, αφήνοντας ερωτήματα για το αν θα αγωνισθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

«Αυτήν την στιγμή, εξακολουθώ να αναρρώνω σωματικά και ψυχικά από τους Αγώνες του Παρισιού. Έχω θυσιάσει τόσα πολλά που προσπαθώ να απολαύσω τον ελεύθερο χρόνο μου πριν αποφασίσω εάν θέλω να επιστρέψω στις προπονήσεις και στους αγώνες. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι μόνο μια επένδυση ενός έτους, αλλά στην πραγματικότητα είναι τέσσερα χρόνια προετοιμασίας πριν από τους Αγώνες. Φυσικά, είναι στο Λος Άντζελες, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσω. Θα είμαι εκεί είτε εάν αγωνισθώ, είτε από τις κερκίδες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μπάιλς στα 28 της χρόνια έχει διαγράφει μια σπουδαία πορεία στον χώρο της γυμναστικής και δικαίως έχει χαρακτιριστεί η «βασίλισσα της γυμναστικής». Το περασμένο καλοκαίρι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όπου και έκανε την μεγάλης της επιστροφή μετά από ένα μεγάλο διάλειμμα, η Σιμόν έγραψε ιστορία για ακόμη μια φορά, κατακτώντας τρία χρυσά μετάλλια.

The Laureus World Sportswoman of the Year is Simone Biles 🏆#Laureus25 pic.twitter.com/mnWv9Jiyn6