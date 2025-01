«Η κακοποίηση ήταν καθημερινότητά μας»: Σοκαριστικές καταγγελίες από Γερμανίδες αθλήτριες της ενόργανης κατά προπονητών τους

Η πρόσφατη αποκάλυψη της DW για τη συστηματική σωματική και ψυχική κακοποίηση που υπέστησαν αθλήτριες ενόργανης γυμναστικής στη Γερμανία προκαλεί σοκ και προβληματισμό. Οι καταγγελίες, που ξεκίνησαν από πρώην αθλήτριες, ρίχνουν φως σε ένα σύστημα που φαινόταν να βάζει την επίτευξη του αθλητικού αποτελέσματος πάνω από την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την υγεία.

Στις 28 Δεκεμβρίου, η πρώην ελίτ αθλήτρια, Ταμπέα Αλτ, χρησιμοποίησε τον λογαριασμό της στο Instagram για να μοιραστεί τις εμπειρίες της στο εθνικό κέντρο γυμναστικής στη Στουτγάρδη, περιγράφοντας μία κατάσταση που διαιωνιζόταν και χρόνια ψυχολογικής πίεσης και κακοποίησης. Η 24χρονη αποκάλυψε πως αναγκαζόταν να αγωνίζεται παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς της, ακόμα και με σπασμένα οστά!. «Το δικό μου δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Διατροφικές διαταραχές, τιμωρίες, παυσίπονα, απειλές και κακοποίηση ήταν η καθημερινότητά μας», έγραψε στη δημοσίευσή της.

🗣️ "It is not an isolated case. Eating disorders, punishment training, painkillers, threats and humiliation were the order of the day."



Former German gymnast Tabea Alt has made serious accusations against the German Gymnastics Association and its coaches.



The 24-year-old… pic.twitter.com/TqGSoab4nx — DW Sports (@dw_sports) December 29, 2024

Η Αλτ είχε στείλει επιστολή προς τη Γερμανική Ομοσπονδία Γυμναστικής το 2021, καταγγέλλοντας τα όσα συνέβαιναν και περιγράφοντας τις εμπειρίες της, αλλά όπως ισχυρίζεται, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική αντίδραση από μεριάς τους. Πολλές άλλες αθλήτριες έσπευσαν να επιβεβαιώσουν τις καταγγελίες της μετά το θαρραλέο βήμα της Αλτ να μιλήσει για όλους και για όλα. Η πρώην εθνική αθλήτρια Μισέλ Τιμ έκανε με τη σειρά της λόγο για «καταστροφικές συνθήκες» στο προπονητικό της Στουτγάρδης, ενώ η 20χρονη Λάρα Χίνσμπεργκερ περιέγραψε στην DW τη δική της εμπειρία ως έναν «ψυχολογικό τραμπουκισμό».

EXCLUSIVE: Two former elite gymnasts have told DW about their experiences of abuse in German gymnastics.



Kim Janas and Michelle Timm are among a number of gymnasts who have gone public with their stories of mistreatment, and who are now calling for change. pic.twitter.com/iZ7KsxjJh8 — DW Sports (@dw_sports) January 16, 2025

Η απάντηση της Ομοσπονδίας και η αμφιλεγόμενη αντίδρασή της

Η Ομοσπονδία αναγκάστηκε να απαντήσει αρνούμενη τις κατηγορίες περί αδιαφορίας, υποστηρίζοντας μάλιστα πως είχαν οργανώσει εργαστήρια με αθλητικούς ψυχολόγους για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Ωστόσο, το εύρος των καταγγελιών έθεσε υπό πλήρη αμφισβήτηση την επάρκεια αυτών των μέτρων. Στις πιο πρόσφατες εξελίξεις της ταραχώδους αυτής υπόθεσης, δύο προπονητές του εθνικού κέντρου στη Στουτγάρδη τέθηκαν προσωρινά εκτός καθηκόντων, αλλά η ουσιαστική αλλαγή ακόμα δεν έχει έρθει.

Η αθλήτρια Ελίζαμπεθ Σάιτς, μια από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες του χώρου στη Γερμανία, δήλωσε δημόσια τη στήριξή της στις συναθλήτριές της. «Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν», ενώ από την άλλη πλευρά, η πρώην ελίτ αθλήτρια και νυν μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κιμ Μπούι, κατέκρινε το σύστημα που, όπως είπε, «χειραγώγησε, ταπείνωσε και κατέστρεψε αθλήτριες επί σειρά δεκαετιών».



Οι καταγγελίες δεν είναι πράκουστες για τη γερμανική ενόργανη γυμναστική. Ήδη από το 2020, αθλήτριες του εθνικού κέντρου στη Χέμνιτς είχαν κατηγορήσει τη γνωστή προπονήτρια Γκαμπριέλε Φρέζε για ψυχολογική βία και χορήγηση φαρμάκων χωρίς συγκατάθεση και ιατρική συνταγή. Αν και η Ομοσπονδία απέλυσε την Φρέζε, η ίδια δικαιώθηκε δικαστικά και συνέχισε να εργάζεται στην Αυστρία!

Η Μισέλ Τιμ, που πλέον εργάζεται ως προπονήτρια, αποκάλυψε πως συνεχίζει να βλέπει τις ίδιες πρακτικές στον προπονητικό χώρο ακόμα και σήμερα. Παρά τις προσπάθειές της να επικοινωνήσει με την Ομοσπονδία και να καταγγείλει τα περιστατικά που έχει αντικρύσει, αισθάνθηκε πως την αγνόησαν όπως είπε η ίδια στην DW που έχει ερευνήσει διεξοδικά το θέμα.

Η υπόθεση κακοποίησης της Γερμανικής Ενόργανης Γυμναστικής θυμίζει σκάνδαλα που ξέσπασαν και σε άλλες χώρες, με πιο γνωστό αυτό του Λάρι Νασάρ στις Ηνωμένες Πολιτείες, που συγκλόνισε τον κόσμο του αθλητισμού λίγα χρόνια πριν. Παράλληλα, επαναφέρει τη συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στην απαραίτητη αυστηρότητα του πρωταθλητισμού και την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των αθλητών.