Σπυριδωνίδου στο GWomen: «Θέλουμε να γράψουμε ιστορία για τον Αστέρα Τρίπολης»

Ραντεβού με την ιστορία έχει ο Αστέρας Τρίπολης, καθώς ετοιμάζεται να διεκδικήσει το Κύπελλο Ελλάδος Γυναικών στην πρώτη του συμμετοχή στον τελικό του θεσμού.

Οι παίκτριες του Μάρτιν Μάσαρικ πρόκειται να αντιμετωπίσουν τον πολύ ισχυρό ΠΑΟΚ στην έδρα του Παναιτωλικού, με τον κόσμο να βρίσκεται αυτή τη φορά στο γήπεδο για να στηρίξει τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι στο Αγρίνιο (24/5,17:30), η Αναστασία Σπυριδωνίδου μίλησε στο GWomen σχετικά με την ιστορική σημασία του για τον κόσμο της Αρκαδίας, για το πώς είναι η ψυχολογία της ομάδας εν όψει του ματς κόντρα στις φετινές πρωταθλήτριες, αλλά και για την πολύ σημαντική παρουσία των φιλάθλων στο «σπίτι» του Τιτόρμου.

Οι δηλώσεις της Αναστασίας Σπυριδωνίδου στο GWomen

Το ότι ο Αστέρας Τρίπολης θα βρεθεί για πρώτη φορά στον τελικό κυπέλλου σάς δίνει ένα επιπλέον κίνητρο ώστε να δώσετε το 100% και να το πάτε μέχρι τέλους;

«Σίγουρα είναι ένα επιπλέον κίνητρο. Το ότι ο Αστέρας Τρίπολης βρίσκεται για πρώτη φορά σε τελικό Κυπέλλου είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον σύλλογο, για την πόλη και για όλες μας. Γράφουμε ιστορία όλοι μαζί και αυτό μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Θέλουμε να χαρούμε αυτή τη στιγμή, να παλέψουμε μέχρι το τέλος και να κάνουμε περήφανους όσους βρίσκονται δίπλα μας».

Πόσο σημαντικό είναι το ότι φέτος θα έχετε τον κόσμο στο πλευρό σας δεδομένου ότι πέρυσι ο τελικός είχε γίνει κεκλεισμένων των θυρών;

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κόσμος μάς δίνει δύναμη, ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Πέρυσι το παιχνίδι έγινε χωρίς φιλάθλους, οπότε φέτος το να έχουμε ανθρώπους στο πλευρό μας κάνει τη στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή. Θέλουμε να τους κάνουμε περήφανους και να τους δώσουμε χαρά».

Δεν θα έχετε εύκολο έργο απέναντι στον ΠΑΟΚ που φέτος έμεινε αήττητος και κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Σε τι ποντάρετε ώστε να κερδίσετε τον τελικό αυτόν;

«Ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια πολύ δυνατή ομάδα, τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ, που έκανε εξαιρετική πορεία και έμεινε αήττητη. Αυτό όμως δεν μας φοβίζει· αντίθετα, μας δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο. Η ψυχολογία μας είναι καλή, έχουμε πίστη στην ομάδα μας και ξέρουμε ότι για να πάρουμε το ματς χρειάζεται συγκέντρωση, πάθος, πειθαρχία και να τα δώσουμε όλα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Είναι ένας τελικός και σε έναν τελικό όλα μπορούν να συμβούν. Θέλουμε να γράψουμε ιστορία για τον Αστέρα».

