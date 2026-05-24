Αργυρίου στο GWomen: «Έξτρα κίνητρο τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ και για το Κύπελλο»

Ένα από τα ταλέντα που ξεχώρισαν τη σεζον αυτή με τη φανέλα του ΠΑΟΚ είναι η Παναγιώτα Αργυρίου, η οποία μίλησε στο GWomen για το μεγάλο ραντεβού που έχει ο Δικέφαλος του Βορρά με τον Αστέρα Τρίπολης (24/5, live από το Gazzetta).

Η 18χρονη επιθετικός μίλησε για το πόσο σημαντικός είναι ο τίτλος αυτό προκειμένου να κάνει το double στα 100 χρόνια του συλλόγου, ενώ ακόμη τόνισε πως το καλό κλίμα στην ομάδα ήταν το «κλειδί» για την επιτυχία και στο πρωτάθλημα.

Να θυμίσουμε στον τελικό του Κυπέλλου Γυναικών ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης που θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, θα γίνει για πρώτη φορά η χρήση VAR.

Πώς αισθάνεσαι που η ομάδα έφτασε ξανά σε τελικό Κυπέλλου μετά από έναν χρόνο;

«Η περσινή χρονιά για εμάς ήταν ένα μάθημα. Φέτος επιστρέψαμε εκεί που ανήκουμε και μας αξίζει. Αυτή η ομάδα έχει μάθει να πρωταγωνιστεί και να διεκδικεί τίτλους κάθε χρόνο, οπότε η παρουσία μας στον τελικό δείχνει τον χαρακτήρα και τη νοοτροπία που έχουμε χτίσει όλη τη σεζόν».

Τι σημαίνει για εσάς η φετινή χρονιά στα 100 χρόνια του συλλόγου;

«Σίγουρα είναι ένα μεγάλο “boost” για όλους μας και για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Μας δίνει χαρά, αλλά και έξτρα κίνητρο να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να πετυχαίνουμε».

Ποιο ήταν το κλειδί της επιτυχίας;

«Η σκληρή δουλειά από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας και το πολύ καλό κλίμα στην ομάδα. Αυτά κάνουν τη διαφορά μέσα στη σεζόν».

Τι ξεχωρίζεις εσύ προσωπικά από τη φετινή σεζόν;

«Ήταν μια απαιτητική χρονιά, γιατί το ποδόσφαιρο γυναικών ανεβαίνει συνεχώς. Κρατάω κυρίως τη νοοτροπία της ομάδας και το κλίμα που είχαμε. Σε ατομικό επίπεδο προσπάθησα να βοηθήσω όσο μπορούσα και είμαι χαρούμενη που είμαι και εγώ μέλος της Εθνικής Γυναικών. Ευχαριστώ τους προπονητές για την εμπιστοσύνη».

Ο Αστέρας περνά στον πρώτο του τελικό. Σας αγχώνει αυτό;

«Ο Αστέρας είναι πολύ καλή ομάδα, το έχει δείξει όλη τη χρονιά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει μέσα στο παιχνίδι και από εκεί και πέρα θα κερδίσει όποιος το αξίζει περισσότερο».