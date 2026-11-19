Με ήττα 3-0 στα χαρτιά τιμωρήθηκε η ΡΕΑ για ότι έγινε στην αναμέτρηση με τον ΠΑΣ Πύργος, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 25 Οκτωβρίου στη Σοχώρα, για την 4η αγωνιστική της Α’ Εθνικής Γυναικών.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ εξέδωσε την απόφασή της, κατακυρώνοντας το παιχνίδι υπέρ της ομάδας του Πύργου και επιβάλλοντας παράλληλα πρόστιμο 300 ευρώ στη ΡΕΑ. Η ομάδα του Ρεθύμνου είχε καταθέσει ένσταση, ωστόσο δεν δικαιώθηκε, καθώς η Επιτροπή την απέρριψε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ: «Απαλλάσσει το δεύτερο εγκαλούμενο σωματείο με την επωνυμία ΠΑΣ Πύργος από την αναλυτικά περιγραφόμενη στο σκεπτικό της παρούσας, πειθαρχική παράβαση. Κηρύσσει το πρώτο εγκαλούμενο σωματείο με την επωνυμία ΑΟ ΡΕΑ πειθαρχικώς ελεγκτέο και του επιβάλλει: α) απώλεια του αγώνα ΑΟ ΡΕΑ-ΠΑΣ Πύργος, που είχε προγραμματισθεί να διεξαχθεί στις 25.10.2026 στο δημοτικό στάδιο Ρεθύμνου (Σοχώρας), για την 4η αγωνιστική της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών με τέρματα (0-3) και β) χρηματική ποινή 300 ευρώ.

Απορρίπτει την ένσταση του σωματείου ένσταση του σωματείου με την επωνυμία ΑΟ ΡΕΑ με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 26170_2026/27.10.2026».

Θυμίζουμε πως το ματς δεν είχε πραγματοποιηθεί καθώς υπήρξε πρόβλημα με τις γραμμές του του γηπέδου. Συγκεκριμένα υπήρχαν οι λευκές γραμμές παρέμεναν στο γήπεδο από τουρνουά Socca που είχε φιλοξενηθεί εκεί τις προηγούμενες ημέρες και δεν είχαν αφαιρεθεί πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της αναμέτρησης.