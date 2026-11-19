Η Γερμανίδα διαγώνιος του ΖΑΟΝ, Ρίκα Μάασε αναδείχθηκε MVP για την 5η αγωνιστική της Volley League Γυναικών.

Η Μάασε στην αναμέτρηση της ομάδας της με τον ΑΟ Θήρας στην Σαντορίνη όπου επικράτησε με 3-0 σετ, ήταν η πρώτη σκόρερ του αγώνα με 22 πόντους με 19/31 επιθέσεις (61% αποτελεσματικότητα) και 3 μπλοκ. Επιπλέον η Γερμανίδα διαγώνιος διακρίθηκε ως η πολυτιμότερη παίκτρια στο συγκεκριμένο παιχνίδι όπου αγωνιζόταν απέναντι στην πρώην ομάδα της ενώ ήταν και παίκτρια που πήρε τον τελευταίο πόντο και έκλεισε το ματς.

Η Ρίκα Μάασε δήλωσε:

«Είμαι χαρούμενη για την ανάδειξή μου ως MVP αλλά είμαι περισσότερο χαρούμενη που βλέπω την εξέλιξη αυτής της ομάδας. Δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα για να νικάμε σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είμαι ενθουσιασμένη για το μέλλον»

Η κορυφαία επτάδα της 5ης αγωνιστικής:

Διαγώνια: Rica Maase (Ζ.Α.Ο.Ν.) 22π. (19/31 επ., 3 μπλοκ).

Πασαδόρος: Katerina Valkova (Ζ.Α.Ο.Ν.) 3π. (1/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ).

Ακραίες: Angela Leyva Tagle (Α.Ε.Κ.) 17π. (15/28 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 14% υπ. – 10% άριστες), Monet Micaya White (Παναθηναϊκός Α.Ο.) 21π. (15/32 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ, 32% υπ. – 14% άριστες).

Κεντρικές: Κατερίνα Ζακχαίου (Πανιώνιος Betsson) 16π. (14/22 επ., 2 μπλοκ), Mariya Krivoshiyska (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.) 6π. (4/8 επ., 2 μπλοκ).

Λίμπερο: Μαρία Καραμπάση (Π.Α.Ο.Κ. F&U), (λ, 69% υπ. – 31% άριστες).

ΟΙ MVP ΤΗΣ VOLLEY LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2026-2027

1η αγωνιστική: Κυριακή Τερζόγλου (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)

2η αγωνιστική: Zoe Weatherington (Η.Π.Α. – Π.Α.Ο.Κ. F&U)

3η αγωνιστική: Milica Kubura (Σερβία, Ελλάδα – Πανιώνιος Betsson)

4η αγωνιστική: Μαρκέλλα Παπαγεωργίου (Παναθηναϊκός Α.Ο.)

5η αγωνιστική: Rica Maase (Γερμανία – Ζ.Α.Ο.Ν.)