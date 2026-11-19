Η εθνική ομάδα γυναικών μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για την πρώτη της συμμετοχή στην τελική φάση του Εuro 2026 (3-20 Δεκεμβρίου) .

Ο 3ος όμιλος που θα συμμετάσχει η Ελλάδα, θα διεξαχθεί στην Αττάλεια της Τουρκίας (3-7 Δεκέμβριου).

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα συγκεντρωθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου και ώρα 19:30 στο ΔΑΚ Συκεών, προκειμένου να ξεκινήσει το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας του, που θα διαρκέσει έως τις 28 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ το διήμερο 29-30 Νοεμβρίου η εθνική θα προπονηθεί στην Αθήνα.

Οι 21 αθλήτριες που κλήθηκαν από τον Ομοσπονδιακό τεχνικό Μενέλαο Δανήλο είναι οι: Μεντεσίδου, Κερλίδη, Τσικνάκη, Ανδρίτσου, Τροχίδου, Γκάτζιου, Τσάκαλου, Σεβδίλη (ΠΑΟΚ), Σαμολαδά, Φράγκου, Ζενέλι, Μανιά (ΑΕΚ), Μ. Κεπεσίδου, Ν. Κεπεσίδου, Στουγιαννίδου (ΟΦΝ Ιωνίας), Αργυροπούλου, Κ. Κουκμίση, Α. Παπαδοπούλου (ΑΕΠ Πανόραμα), Χριστοπούλου, Βασιλείου (ΓΑΣ Καματερού), Καπρινιώτη (Αναγέννηση Άρτας)

Η τελική αποστολή που θα ταξιδέψει στην Αττάλεια την 1η Δεκεμβρίου για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην τελική φάση του EURO 2026 θα απαρτίζεται από 18 αθλήτριες.

Το πρόγραμμα της Ελλάδας

Antalya Sports Hall

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου

17:30 Τουρκία- Ελλάδα

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου

17:30 Ισπανία- Ελλάδα

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου