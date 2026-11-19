H σερβική Ρούμα είναι η ομάδα που θα βρει στο δρόμο της η Νέα Ιωνία, στη φάση των «16» στο EHF Εuropean Cup γυναικών.

Η κλήρωση έγινε την Πέμπτη (19/11) και η ελληνική ομάδα κληρώθηκε με μία εκπρόσωπο της σερβικής σχολής.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της κλήρωσης ο πρώτος αγώνας θα γίνει στη Σερβία στις 9 ή 10 Ιανουαρίου και ο επαναληπτικός μια εβδομάδα αργότερα στην Αθήνα.

Η Ρούμα εδρεύει στην ομώνυμη πόλη που βρίσκεται νότια του Νόβι Σαντ στη Βοϊβοντίνα. Στο πρωτάθλημα της χώρας της κι έπειτα από επτά αγωνιστικές, βρίσκεται στην 7η θέση με τρεις νίκες, μια ισοπαλία και τρεις ήττες.

Προκρίθηκε στη φάση των «16» με δύο νίκες επί της αυστριακής, Άτζερσντορφ, 30-24 στην έδρα της και 31-29 στη Βιέννη.

Τα προημιτελικά του EHF Εuropean Cup έχουν προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο, η ημιτελική φάση τον Μάρτιο και οι τελικοί τον Μάιο.

