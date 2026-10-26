Ο κόουτς Αγγελίδης στο Gwomen: «Ο ΠΑΟΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου»

Ο τεχνικός της ομάδας μπάσκετ γυναικών του ΠΑΟΚ, Άγγελος Αγγελίδης, αποτελεί ένα από τα πιο παλιά και αναπόσπαστα κομμάτια του συλλόγου, καθώς έχει μεγαλώσει τόσο ως άνθρωπος όσο και ως προπονητής στην ομάδα, στο Παλατάκι. Ξεκίνησε ως βοηθός προπονητή της ομάδας γυναικών και προπονητής στα αναπτυξιακά τμήματα και σιγά σιγά δούλεψε τον δρόμο του μέχρι την κορυφή. Πλέον τα τελευταία χρόνια είναι ο πρώτος προπονητής της ομάδας γυναικών στη Women’s Basketball League.

Το κερασάκι στην τούρτα αυτής της διαδρομής είναι σίγουρα και η νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, έναν αντίπαλο που ο ΠΑΟΚ δεν είχε καταφέρει να κερδίσει στο παρελθόν. Το απόγευμα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, σημειώθηκε στο ημερολόγιο του συλλόγου ως η μέρα που εκείνος και η ομάδα του νίκησαν για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας τον Ολυμπιακό με 69-65, στην εντός έδρας αναμέτρηση.

Για όλα αυτά μίλησε αποκλειστικά στο Gwomen:

Κόουτς, ο ΠΑΟΚ περιόρισε τον Ολυμπιακό στους 65 πόντους, παρουσιάζοντας εξαιρετική αμυντική λειτουργία. Ποιο ήταν το βασικό στοιχείο του αγωνιστικού σας πλάνου που θεωρείτε ότι έκανε τη διαφορά σήμερα;: «Νομίζω ότι το βασικό στοιχείο ήταν η ομαδική μας λειτουργία. Ξέραμε ότι απέναντι στον Ολυμπιακό δεν αρκεί να είσαι καλός ατομικά, αλλά πρέπει να λειτουργείς ως σύνολο, να έχεις σωστές αποστάσεις, επικοινωνία και να βοηθάει η μία αθλήτρια την άλλη. Τα κορίτσια ακολούθησαν το πλάνο μας με μεγάλη συνέπεια και έδειξαν ότι, όταν υπάρχει συγκέντρωση και πίστη σε αυτό που κάνουμε, μπορούμε να ανταγωνιστούμε πολύ καλές ομάδες. Φυσικά υπάρχουν ακόμη πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε, αλλά σήμερα αξίζουν συγχαρητήρια σε όλες τις αθλήτριες για την προσπάθειά τους».

Η ομάδα έδειξε μεγάλη πειθαρχία και συγκέντρωση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Πόσο δύσκολο είναι να εφαρμόσουν οι αθλήτριες με τέτοια συνέπεια ένα συγκεκριμένο τακτικό πλάνο απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως ο Ολυμπιακός;: «Δεν θα έλεγα ότι είναι εύκολο, ειδικά απέναντι σε μια ομάδα με την ποιότητα και τις λύσεις που έχει ο Ολυμπιακός. Απαιτεί καθημερινή δουλειά, επαναλήψεις, συγκέντρωση και, πάνω απ’ όλα, εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Το σημαντικό είναι οι αθλήτριες να καταλαβαίνουν όχι μόνο τι τους ζητάς να κάνουν, αλλά και γιατί πρέπει να το κάνουν. Σήμερα είχαμε πολύ καλή επικοινωνία και πειθαρχία μέσα στο παιχνίδι. Υπήρχαν στιγμές που πιεστήκαμε, αλλά μείναμε ενωμένοι και προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε σωστά τις καταστάσεις. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε να κρατήσουμε και να χτίσουμε πάνω σε αυτό».

Κόουτς, βρίσκεσαι πάρα πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ και έχεις ζήσει πολλές διαφορετικές στιγμές με αυτή την ομάδα. Τι σημαίνει για εσένα προσωπικά αυτή η νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, δεδομένης και της ιστορίας των αναμετρήσεων των δύο ομάδων;: «Ο ΠΑΟΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, καθώς τα προπονητικά μου χρόνια ξεκίνησαν από εδώ. Όταν βρίσκεσαι τόσα χρόνια σε έναν σύλλογο, δημιουργείς δεσμούς, περνάς δύσκολες στιγμές, χαίρεσαι, απογοητεύεσαι και προσπαθείς κάθε φορά να γίνεις καλύτερος. Μια νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό έχει πάντα ιδιαίτερη σημασία, λόγω της ιστορίας και της δυναμικής των δύο συλλόγων. Για μένα, όμως, η μεγαλύτερη ικανοποίηση σήμερα είναι να βλέπω τις αθλήτριές μου να παλεύουν μαζί, να πιστεύουν στη δουλειά τους και να ανταμείβονται μέσα στο γήπεδο. Αυτές είναι οι στιγμές που ξεχωρίζουν».

Μετά από τόσα χρόνια στον ΠΑΟΚ, τι είναι αυτό που εξακολουθεί να σου δίνει το κίνητρο να δουλεύεις καθημερινά και να προσπαθείς να ανεβάσεις την ομάδα ένα επίπεδο παραπάνω;: «Το κίνητρο είναι ότι πάντα υπάρχει κάτι ακόμη να πετύχεις και κάτι ακόμη να βελτιώσεις. Όσο αγαπάς αυτό που κάνεις και αισθάνεσαι την ευθύνη να εκπροσωπείς έναν σύλλογο όπως ο ΠΑΟΚ, δεν σταματάς να προσπαθείς. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική, κάθε ομάδα έχει τις δικές της προκλήσεις και κάθε αθλήτρια έχει τη δική της εξέλιξη.

Ειδικά τη φετινή χρονιά, που ο σύλλογος έχει συμπληρώσει τα 100 χρόνια ζωής, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να ερχόμαστε καθημερινά στο γήπεδο με διάθεση για δουλειά, να βελτιωνόμαστε και να δημιουργούμε μια ομάδα που θα κάνει τον κόσμο του ΠΑΟΚ περήφανο. Όσο υπάρχει αυτή η διάθεση και αυτή η φιλοδοξία, υπάρχει και το κίνητρο στον υψηλότερο βαθμό!»

Με βάση την εικόνα που παρουσιάσατε σήμερα, θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ έχει ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια εξέλιξης και ποιους στόχους μπορείτε πλέον να θέσετε;: «Πιστεύω ότι έχουμε σημαντικά περιθώρια εξέλιξης. Η σημερινή νίκη είναι μια πολύ καλή στιγμή για εμάς, αλλά δεν πρέπει να μας κάνει να πιστέψουμε ότι έχουμε πετύχει κάτι οριστικό. Το πρωτάθλημα είναι μεγάλο, υπάρχουν πολύ καλές ομάδες και χρειάζεται συνέπεια σε κάθε αγωνιστική. Θέλουμε να βελτιωνόμαστε, να αποκτούμε μεγαλύτερη σταθερότητα στο παιχνίδι μας και να διεκδικούμε τη νίκη απέναντι σε κάθε αντίπαλο. Οι στόχοι μας πρέπει να είναι φιλόδοξοι, αλλά να στηρίζονται στη δουλειά που κάνουμε καθημερινά. Το σημαντικότερο είναι να συνεχίσουμε ενωμένοι, με χαμηλά το κεφάλι και ψηλά τον πήχη των προσπαθειών μας. Δουλειά και πίστη στο έργο μας!!»