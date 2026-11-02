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Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Καλύτερη παίκτρια του εξωτερικού η Βεατρίκη Σαρρή

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Καλύτερη παίκτρια του εξωτερικού η Βεατρίκη Σαρρή

Βασιλική Μπαρτζιώτη

Για ακόμα μια χρονιά, η Βεατρίκη Σαρρή ψηφίστηκε από τα μέλη του ΠΣΑΠΠ ως η καλύτερη Ελληνίδα παίκτρια του εξωτερικού.

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Για ακόμα μια σεζόν ο ΠΣΑΠΠ βράβευσε τις καλύτερες και τους καλύτερους της περασμένης σεζόν, με τη Βεατρίκη Σαρρή να αναδεικνύεται ξανά καλύτερη παίκτρια του εξωτερικού.

Η Ελληνίδα διεθνής, που αγωνίζεται στην Αγγλία με τη φανέλα της Μπέρμιγχαμ, έδωσε η ίδια το «παρών» και παρέλαβε το βραβείο της από τον Σύνδεσμο.

Πρόκειται για μια από τις πιο καταξιωμένες ποδοσφαιρίστριες της χώρας μας, με μια σπουδαία πορεία στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Εκτός της Μπέρμιγχαμ, στο παρελθόν έχει παίξει για τη Λιντς, τη Σέφιλντ, την Μπράιτον και την Έβερτον.

Επίσης, είναι ένα από τα βασικά στελέχη της Εθνικής Ελλάδος με δεκάδες συμμετοχές.

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