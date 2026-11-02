Η Μινέλα Γκατσανίτσα βρέθηκε στα 45α ποδοσφαιρικά βραβεία του ΠΣΑΠΠ καθώς διακρίθηκε την περασμένη χρονιά ως η κορυφαία σκόρερ του πρωταθλήματος της Α' Εθνικής γυναικών.

Η Βόσνια επιθετικός πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα του πρωταθλητή ΠΑΟΚ, σημειώνοντας συνολικά 23 γκολ στη διοργάνωση.

Εκτός των όσων κάνει μέσα στο γήπεδο, η ίδια έχει διακριθεί και για το ήθος της. Χαρακτηριστικό είναι ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε αφιερώσει το γκολ που σημείωσε απέναντι στην ΑΕΚ στη μνήμη της 15χρονης συμπαίκτριάς τους που έχασε άδικα τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.