ΠΑΟΚ: Πανέτοιμες για την ανατροπή στην Σλοβακία και την πρόκριση οι «ασπρόμαυρες»

Μπορεί ο ΠΑΟΚ να ηττήθηκε με 3-2 από την Σπαρτάκ Μιγιάβα στην Θεσσαλονίκη, αλλά όλες στην ομάδα αισιοδοξούν πως την Τετάρτη μπορούν στην Σλοβακία να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν την πρόκριση στους «16» του Europa Cup. Οι «ασπρόμαυρες» θα αναχωρήσουν αύριο για το μεγάλο παιχνίδι και στην επίσημη ιστοσελίδα τους αναφέρουν τα εξής: «Στην τελική ευθεία για τη ρεβάνς με τη Σπαρτάκ Μιγιάβα έχει μπει η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ. Οι Νταμπλούχες Ελλάδας θα μεταβούν στη Σλοβακία αύριο Τρίτη (29/09) το πρωί, με στόχο τη νίκη που θα τις δώσει την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του Europa Cup.

Παρά το 2-3 του πρώτου αγώνα, οι αθλήτριες του Θανάση Πατρικίδη φέρονται αποφασισμένες για τη μεγάλη ανατροπή που θα επιμηκύνει τη διεθνή φετινή τους διαδρομή. Άλλωστε, όπως έδειξαν και στο ματς στη Θεσσαλονίκη κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, δεν έχουν να φοβηθούν κάτι από τις αντίπαλές τους και έχουν τα φόντα να φτάσουν στην τελική επικράτηση.

Η ήττα στις λεπτομέρειες έχει πεισμώσει τις “Ασπρόμαυρες”, οι οποίες γνωρίζοντας καλύτερα πια τον αντίπαλο θα επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες του και να επιστρέψουν στη βάση τους με τσεκαρισμένο το εισιτήριο πρόκρισης.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 30/09, με ώρα έναρξης τις 19:00».