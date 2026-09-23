ΠΑΟΚ – Σπαρτάκ Μιγιάβα: Φοβερές οι «ασπρόμαυρες» ισοφάρισαν σε έξι λεπτά

Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Σπαρτάκ Μιγιάβα για την φάση των «32» του UEFA Women’s Europa Cup. Οι Θεσσαλονκείς που βρέθηκαν πίσω στο σκορ 0-2 κατάφεραν να ισοφαρίσουν.

Αρχικά στο 52' μετά από εκτέλεση κόρνερ της Μήτκου η Γκούνη πήδηξε πιο ψηλά από όλες στο πρώτο δοκάρι και με ωραία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Σπαρτάκ μειώνοντας σε 1-2.

Πέντε λεπτά πιο μετά οι «ασπρόμαυρες» κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 2-2. Η Αργυρίου έκανε φοβερή ενέργεια από αριστερά, πέρασε όποια βρήκε μπροστά της, κέρδισε τις κόντρες και την κατάλληλη στιγμή γύρισε στην Λιόπις που από κοντά με σουτ έκανε το 2-2 για τον ΠΑΟΚ.