Χρυσή Μπάλα 2026: Οι ομάδες, οι προπονήτριες και οι τερματοφύλακες που διεκδικούν βραβείο

Άνοιξε η αυλαία των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία του Ballon d’Or 2026. Η Μπαρτσελόνα, που κατέκτησε το Women’s Champions League, έχει όπως είναι λογικό έντονη παρουσία στις σχετικές λίστες.

Ας τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στην κατηγορία μάδα της Χρονιάς βρίσκονται η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν Μονάχου, η Κλαμπ Αμέρικα, η Μάντσεστερ Σίτι και η Λιόν. Όσον αφορά το βραβείο της Προπονήτριας της Χρονιάς υποψήφιες είναι οι Τζονατάν Χιράλδεθ (Λιόν), Αντρέ Γέγκλερτζ (Μάντσεστερ Σίτι), Νιλς Νίλσεν (Ιαπωνία), Πέρε Ρομέου (Μπαρτσελόνα) και Έλενα Σάντικου (Σέλτικ/Μπιορκέν).

Στην κατηγορία Τερματοφύλακας της Χρονιάς βρίσκονται οι Αν-Κατρίν Μπέργκερ (Γκόθαμ FC), Κάτα Κολ (Μπαρτσελόνα), Χάνα Χάμπτον (Τσέλσι), Λορένα (Κάνσας Σίτι Κάρατ) και Αγιάκα Γιαμασίτα (Μάντσεστερ Σίτι). Επίσης, ανακοινώθηκαν και οι υποψήφιες για το Βραβείο Νεαρού Ταλέντου της Χρονιάς. Τη λίστα συμπληρώνουν οι Βέερλε Μπούρμαν (Τσέλσι), Βίκι Λόπεθ (Μπαρτσελόνα), Φελίσια Σρέντερ (Μπι Κέι Χάκεν/Ρεάλ Μαδρίτης), Κλάρα Σεραζόρντι (Μπαρτσελόνα) και Λίλι Γιοχάνες (ΟΛ Λιονές).

Οι υποψηφιότητες για το Ballon d’Or και το Βραβείο Επιθετικού της Χρονιάς δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές και αναμένεται να ολοκληρώσουν το παζλ των γυναικείων βραβείων.

Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι από τις μέχρι τώρα υποψηφιότητες ξεχωρίζει η Κάτα Κολ, η οποία προέρχεται από μια εντυπωσιακή σεζόν με την Μπαρτσελόνα, έχοντας πανηγυρίσει τέσσερις τίτλους...