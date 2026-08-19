Στα χέρια του Γιάννη Χατζησεβαστού θα είναι τα ηνία της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του ΟΦΗ με τους Κρητικούς να αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση τα εξής: «Στα χέρια του πολύπειρου Ηρακλειώτη προπονητή Γιάννη Χατζησεβαστού, ανέθεσε η διοίκηση του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, το τιμόνι της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών, προκειμένου να την οδηγήσει στο νέο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής.

Ο Γιάννης Χατζησεβαστός είναι 59 ετών, έχει δίπλωμα ΟΥΕΦΑ Α' και στο βιογραφικό του, υπάρχουν πολλές ομάδες του Ηρακλείου και της Κρήτης, στις οποίες έχει εργαστεί κατά καιρούς.

Εχει κατακτήσει πρωταθλήματα, Κύπελλα και ανόδους, με τις ομάδες στις οποίες εργάστηκε σε Γ' Εθνική, Δ' Εθνική, Α1 και Α2 τοπικό Ηρακλείου, ενώ έχει να επιδείξει σημαντικό έργο και στις Μικτές ομάδες ποδοσφαίρου του Ηρακλείου, με τις οποίες κατέκτησε δυο φορές την 2η θέση και μια την 4η θέση στην Ελλάδα.

Ο Γιάννης Χατζησεβαστός, έχει εργαστεί σε όλες τις ιστορικές ομάδες του Ηρακλείου, αλλά και εκτός Ηρακλείου σε Ρέθυμνο και Λασίθι.

Συγκεκριμένα, έχει εργαστεί σε ΠΟΑ, Ηρόδοτο, Γιούχτα, Ποσειδώνα, Μινιωική, ΑΕΚατσαμπά, Αλμυρό, Ηρακλή Ηρακλείου, Ομόνοια, Δαμάστα, Πόρο, Νεάπολη, Επισκοπή.

«Πρόκληση για μένα ο ΟΦΗ»

Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά, που θα κοουτσάρει ομάδα γυναικών.

Ο ίδιος πάντως, χαρακτηρίζει μεγάλη πρόκληση, το γεγονός ότι θα είναι στο τιμόνι της ομάδας, ποδοσφαίρου γυναικών του ΟΦΗ, στην Α' Εθνική και χαρακτηρίζει μεγάλη τιμή, που θα βρίσκεται στην οικογένεια του ΟΦΗ.

Οπως τονίζει ο Γιάννης Χατζησεβαστός «ευχαριστώ τον πρόεδρο Γιάννη Δανδάλη, τον αντιπρόεδρο Νίκο Τσαμπουράκη, που ήταν ο πρώτος με τον οποίο συζήτησα για αυτό το εγχείρημα και όλα τα μέλη της διοίκησης του Ερασιτέχνη ΟΦΗ για την εμπιστοσύνη, στο πρόσωπο μου. Ολες αυτές τις μέρες, που ασχολούμαι με το τμήμα των γυναικών, βλέπω την επιθυμία τους, για να παρουσιάσουμε κάτι καλό. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, να βρίσκομαι στην οικογένεια του ΟΦΗ. Το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι ένα νέοι κομμάτι για μένα, αλλά ταυτόχρονα είναι μια μεγάλη πρόκληση μια και μιλάμε για την Α' Εθνική Γυναικών, με υψηλό επίπεδο. Το ποδόσφαιρο, είναι το ίδιο παντού και στους άνδρες και στις γυναίκες. Εχουμε μια καθυστέρηση, στον σχεδιασμό, καθώς έπρεπε να λυθούν κάποια θέματα της προηγούμενης σεζόν, αλλά έχω κάνει με τους συνεργάτες μου, μια προετοιμασία, για να είμαστε έτοιμοι. Στόχος μας είναι, να συνεχίσουμε την αξιοπρεπή πορεία της ομάδας, στην μεγάλη κατηγορία, αλλά και να αναδείξουμε και παιδιά απο την Κ17 του ΟΦΗ, αλλά και παιδιά συνολικά, απο την Κρήτη, που είναι και η επιθυμία της διοίκησης. Να παίζουν δηλαδή στην ομάδα μας, όσο το δυνατόν περισσότερα κορίτσια, απο την Κρήτη».