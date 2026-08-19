Ένα από τα αγαπημενα ονοματα στις τάξεις των Μαδριλένων είναι αυτό του Μόντριτς που... επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτή τη φορά, όμως, δεν αφορά τον Λούκα, αλλά την κόρη του, Έμα, η οποία εντάχθηκε στην ακαδημία γυναικών της Βασίλισσας.

Η Έμα θα αγωνιστεί φέτος στην ομάδα Κ-16 της Ρεάλ, έχοντας προηγουμένως περάσει από την ακαδημία της Μίλαν. Κάπως έτσι, η νεαρή ποδοσφαιρίστρια επιστρέφει στη Μαδρίτη σε έναν σύλλογο που γνωρίζει πολύ καλά η οικογένειά της!

Αξίζει να θυμίσουμε πως ο Λούκα Μόντριτς φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ για περισσότερα από δέκα χρόνια και έζησε μερικές από τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

