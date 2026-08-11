Ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε στην άμυνα με την Kίρα Καρφόντα

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην ενίσχυση της αμυντικής γραμμής, με την απόκτηση τη Κίρα Καρφόντα. Γεννημένη στις 2 Φεβρουαρίου 2002 η Αμερικανίδα ποδοσφαιρίστρια αγωνίζεται ως αμυντικός, ενώ έχει ευχέρεια και στα δύο πόδια.

Έχει αγωνιστεί στο University of Dayton (2019–2022), στους Michigan Jaguars FC Pro (2023–2025) και πιο πρόσφατος σταθμός στην καριέρα της ήταν η Minnesota Aurora FC. Η πορεία της συνοδεύεται από τίτλους όπως USLW Central Conference Champion (2026), Atlantic 10 Champion (2025) και UWS National Champion (2023). Έχει διακριθεί ως Atlantic 10 αμυντικός της χρονιάς (2025) και έχει συμπεριληφθεί στην πρώτη ομάδα All‑Conference και πρώτη ομάδα All‑Region για τη σεζόν 2024-2025.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η παίκτρια σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη και ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία. Ανυπομονώ να γνωρίσω τις συμπαίκτριές μου και να ξεκινήσουμε. Περιμένω με χαρά να εκπροσωπήσω τον Παναθηναϊκό και ανυπομονώ να δω τι θα πετύχουμε αυτή τη σεζόν!»