Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τη δουλειά ενόψει της νέας σεζόν, με μεγάλο στόχο την επιστροφή στην Α’ Εθνική. Στο γήπεδο επέστρεψε από το βράδυ της Δευτέρας (24/8) η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκες συγκεντρώθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ρέντη και πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση για τη σεζόν 2026-27.

Ο Τάσος Φλέγγας και οι παίκτριές του ξεκινούν με στόχο αυτή τη φορά να κάνουν το βήμα παραπάνω και να εξασφαλίσουν την άνοδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στην «αφετηρία» της σεζόν 2026-27 βρίσκεται η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού. Την Δευτέρα (24/8) το βράδυ, στις 21:00, τα κορίτσια του Θρύλου πάτησαν ξανά... χορτάρι και «μπήκαν» και επίσημα στη νέα αγωνιστική περίοδο, αφού πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, αρχίζοντας την προετοιμασία τους, υπό τις οδηγίες του Τάσου Φλέγγα, με μοναδικό στόχο την άνοδο στην Women's Football League (Α' Εθνική).

Το ρόστερ του Ολυμπιακού:

Τερματοφύλακες:

Μαρισόφη Μούγιου

Αννα-Μαρία Παναγιωτοπούλου

Αμυντικοί:

Κωνσταντίνα Μυλωνά

Μαρία Γεωργούλα

Μαρία Ματζάνα

Κωνσταντίνα Ξυλούρη

Ξανθή Μισιρλή

Μέσοι:

Φαίδρα Λόγου

Σοφία Πελεκούδα

Μαρία Ιωαννίδη

Αθηνά-Παρασκευή Φεγγούλη

Μυρτώ Κολέμπα

Επιθετικοί:

Κατερίνα Τζανή

Νάγια Βενιαμίν

Κωνσταντίνα Γιάννου

Αστριντ Λάρσον

Βασιλική Τρυγούτη

Νάνσυ Εμπάγια Ατάκο

Ελπίδα Κατσάνου

Το προπονητικό επιτελείο του Ολυμπιακού:

Προπονητής: Τάσος Φλέγγας

Γυμνάστρια: Νάνσυ Κριεμπάρδη

Προπονητής τερματοφυλάκων: Κωνσταντίνος Δάφκος

Γιατρός: Παρασκευάς Βελιτσικάκης

Γιατρός: Ορέστης Κωνσταντάς

Φυσιοθεραπευτής: Χρήστος Παπακίτσος

Φυσιοθεραπευτής: Στέφανος Γκάνιας

Φροντιστής: Χρήστος Κούστας

«Ο στόχος είναι αδιαπραγμάτευτος, η κορυφή και η άνοδος στην Α' Εθνική»

Τάσος Φλέγγας: «Αρχικά, να ευχηθώ καλή σεζόν με υγεία. Πέρυσι, στην πρώτη χρονιά ίδρυσης του τμήματος, θεωρώ ότι κάναμε μια τρομερή πορεία και είμαστε ευλογημένοι και περήφανοι γι' αυτό. Φέτος, βασισμένοι στην ίδια φιλοσοφία, θέλουμε να παίξουμε επιβλητικό, επιθετικό, κυριαρχικό ποδόσφαιρο, να πετύχουμε τον μεγάλο μας στόχο που είναι η άνοδος στη μεγάλη κατηγορία και να ευχαριστιόμαστε κάθε στιγμή που βρισκόμαστε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και με τη βοήθεια του Θεού, όλα θα πάνε καλά».

Κωνσταντίνα Μυλωνά: «Οταν φοράς τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο στόχος είναι ένας και αδιαπραγμάτευτος, η κορυφή και η άνοδος στην Α' Εθνική. Θέλουμε και φέτος, να παίξουμε επιθετικό και κυριαρχικό ποδόσφαιρο, προσφέροντας παράλληλα όμορφο θέαμα. Να ευχηθώ σε όλες και όλους καλή σεζόν, με υγεία πάνω από όλα».