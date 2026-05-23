Ullevaal Stadion: Όταν η σκανδιναβική φινέτσα συναντά το ποδόσφαιρο

Αποστολή στο Όσλο: Χάλαρης - Μπαρτζιώτη

Το Gazzetta Women παρέα με την Admiral βρίσκεται στον μεγάλο τελικό του Women's Champions League στο Όσλο, όπου το απόγευμα του Σαββάτου (23/05, στις 19:00) η Μπαρτσελόνα και η Λιόν θα τεθούν αντιμέτωπες για να προσθέσουν ακόμα μια κούπα στην τεράστια τροπαιοθήκη τους.

Άπαντες αναμένουν έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τελικούς στην ιστορία της διοργάνωσης και αυτός θα λάβει μέρος μέσα στο μεγάλο γήπεδο της Νορβηγίας και ένα από τα πιο ιστορικά στάδια της Σκανδιναβίας.

Ο λόγος για το Ullevaan Stadion. Ένα διαμάντι 27 χιλιάδων θέσεων που άνοιξε τις πόρτες του για πρώτη φορά πίσω στο μακρινό 1926 ενώ έχει συμπληρωθεί ένας αιώνας από την ημέρα που ξεκίνησαν επίσημα οι εργασίες.

Γιατί το τελευταίο είναι σημαντικό; Γιατί πήρε επτά ολόκληρα χρόνια για να παρθεί η τελική απόφαση και το όνειρο της ποδοσφαιρικής ομάδας Λιν, να πάρει σάρκα και οστά. Από το 1917 ξεκίνησαν οι προσπάθειες για να «σηκωθεί» αυτό το ποδοσφαιρικό στολίδι λίγο πιο έξω από το κέντρο του Όσλο.

Έκτοτε έχουν συμβεί ουκ ολίγα γεγονότα, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και εξωαγωνιστικά. Το Gazzetta βρέθηκε στο γήπεδο, σας προσφέρει πλάνα από... μέσα και σας ξεναγεί στην ιστορία του σταδίου.

Όπως προαναφέραμε, το συγκεκριμένο γήπεδο άνοιξε τις πύλες του τον Σεπτέμβριο του 1926. Δηλαδή σε λίγους μήνες θα κλείσει 100 χρόνια ζωής και από τότε έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Από τη μορφή μέχρι τον ιδιοκτήτη του γηπέδου.

Η Λιν ήταν η μεγάλη δύναμη της δεκαετίας του '30 κατακτώντας οκτώ πρωταθλήματα και με προβάδισμα λόγω του εξαιρετικού γηπέδου που είχε δημιουργήσει. Τα χρόνια πέρασαν και τα οικονομικά προβλήματα του συλλόγου μεγάλωναν τόσο που στις αρχές του 1990 χρειάστηκε να πουλήσει μερίδιο του γηπέδου στην Ομοσπονδία της Νορβηγίας.

Οι δύο πλευρές έφτασαν σε σημείο να οδηγηθούν στα δικαστήρια, με τη Λιν εν τελεί να φτάνει στο σημείο να μοιραστεί το γήπεδο με την εθνική ομάδα της χώρας αλλά και τη Βαλερένγκα από το 1999 (!). Μάλιστα, το 2003, σε αυτό το γήπεδο ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει τη Λιν με 3-0 για τα προκριματικά του UEFA Cup.

Το 2009 τόσο η Βαλερένγκα όσο και η Λιν άφησε το γήπεδο και η ομοσπονδία το χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την εθνική ομάδα της Νορβηγίας, με την τελευταία ανακαίνιση να χρονολογείται το 2013, κάνοντας το μεγαλύτερο γήπεδο της χώρας.

Άξιο αναφοράς ότι το πρώτο μεγάλο γεγονός που φιλοξένησε το γήπεδο ήταν και η πρώτη κορυφαία στιγμής της γυναικείας εθνικής ομάδας της χώρας. Συγκεκριμένα στο EURO του 1987, η Νορβηγία επικράτησε της Σουηδίας στο συγκεκριμένο στάδιο και πανηγύρισε το πρώτο της τρόπαιο στη διοργάνωση.

Δέκα χρόνια μετά, ήταν η σειρά της Γερμανίας να σηκώσει το EURO στο Ullevaan Stadion το 1997 κόντρα στην Ιταλία και από τότε, έρχεται ο τελικός του Champions League Γυναικών.

Το γήπεδο φόρεσε τα καλά του. Μπαρτσελόνα και Λιόν υποσχέθηκαν ένα μεγάλο ματς ανάμεσα στις μεγαλύτερες ομάδες της διοργάνωσης και άπαντες αναμένουν τη σέντρα.