Η Μίλι Μπράιτ, η εμβληματική αρχηγός της Τσέλσι, ανακοίνωσε την απόσυρσή της από τη δράση ολοκληρώνοντας μια μυθική καριέρα που διήρκησε 12 χρόνια στο Λονδίνο.

Με 314 συμμετοχές και 20 τρόπαια ατο παλμαρέ της, η Μίλι Μπράιτ αποχωρεί ως ένας ζωντανός θρύλος για την ομάδα, έχοντας ταυτίσει το όνομά της με την πιο χρυσή εποχή στην ιστορία του ποδοσφαίρου γυναικών των Μπλε. Από το 2015, όταν εντάχθηκε στην Τσέλσι η 32χρονη πλέον αμυντικός έφτασε να είναι ορόσημο για την ομάδα, με το μέγεθος της τροπαιοθήκης της να προκαλεί δέος.

Η ίδια μετρά οκτώ πρωταθλήματα στη WSL, συμπεριλαμβανομένων κι έξι συνεχόμενων τίτλων από το 2020 έως το 2025, έξι Κύπελλα Αγγλίας και τέσσερα League Cup. Παράλληλα, υπήρξε βασικός πυλώνας και της εθνικής Αγγλίας με 88 συμμετοχές με τις Lionesses.

Millie Bright has today announced her retirement from professional football, bringing an extraordinary Chelsea playing career to a close.



April 29, 2026

Η διεθνής μπακ ανακοίνωσε πως αποσύρεται μέσω ενός συγκινητικού βίντεο στα social της ομάδας, εξηγώντας πώς ένας τραυματισμός στον αστράγαλο τον Φεβρουάριο ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για την απόφασή της να σταματήσει τώρα το ποδόσφαιρο.

Η ακτιβιστική της δράση

Η Αγγλίδα αμυντικός στο πέρα από μια σπουδαία αθλήτρια, υπήρξε και μια προσωπικότητα με έντονη ακτιβιστική δράση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας της, πάλεψε σθεναρά για την αναγνώριση και την ίση προβολή του ποδοσφαίρου γυναικών στην Αγγλία. Πρωτοστάτησε σε καμπάνιες για τη βελτίωση των συνθηκών προπόνησης των παικτριών, την ίση μεταχείριση και την αύξηση της ορατότητας του αθλήματος στις νεαρές κοπέλες, ενώ έγινε η πρώτη παίκτρια που μίλησε ανοιχτά για την περίοδο και το πώς αυτή επηρεάζει την απόδοση των αθλητριών.

Η σχέση της με την Τσέλσι, ωστόσο, δεν θα τελειώσει εδώ. Η Μίλι Μπράιτ πρόκειται να παραμείνει στο κλαμπ ως πρέσβειρα και μέλος του Chelsea Foundation, συνεχίζοντας να προσφέρει στην ομάδα από διοικητικό πόστο.

Όπως δήλωσε η ίδια συγκινημένη στο βίντεο που μοιράστηκε: «Έδωσα ό,τι μπορούσα και δεν ήθελα ποτέ να παλέψω τόσο για κανένα άλλο έμβλημα».

Η Τσέλσι θα την τιμήσει επίσημα στις 16 Μαΐου, στον τελευταίο αγώνα της σεζόν κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αποχαιρετώντας μια παίκτρια που άλλαξε εξ ολοκλήρου το DNA όλου του συλλόγου.