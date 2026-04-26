Με τον καλύτερο τρόπο «έκλεισε» τη σεζόν 2025-26 η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία κατέκτησε αήττητη το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής, με «14 στα 14» και ανέβηκε στη Β' κατηγορία. Οι «ερυθρόλευκες» νίκησαν με 9-0 τον Πυθαγόρα στο Δημοτικό γήπεδο Περάματος, για το ματς της 14ης και τελευταίας αγωνιστικής της Γ' Εθνικής κατηγορίας και κατέκτησαν το πρωτάθλημα, με «μηδέν» παθητικό και τον εντυπωσιακό απολογισμό των 136-0 γκολ. Υπενθυμίζεται, ότι ο Ολυμπιακός είχε «σφραγίσει» την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο στη Β' Εθνική κατηγορία από την 11η «στροφή».

Η ομάδα του Τάσου Φλέγγα πραγματοποίησε σούπερ πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκλήρωσε με προβάδισμα 7-0 με τέρματα των Βενιαμίν (13', 26'), Λόγου (20'), Γιάννου (30'), Μυλωνά (40'), Ματζάνα (43') και Τζανή (45'). Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός έφτασε στο 8-0, με το χατ τρικ της Βενιαμίν (80') και με την Πελεκούδα να «γράφει» το τελικό 9-0, στο 85ο λεπτό.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάσος Φλέγγας): Μούγιου, Ματζάνα, Μισιρλή, Μυλωνά, Πελεκούδα, Λόγου, Ιωαννίδη, Κατσάνου, Τζανή, Γιάννου και Βενιαμίν (αγωνίστηκαν και οι Φεγγούλη, Ξυλούρη, Σιαπλαούρα, Δημητρίου και Τρυγούτη).

«Τα καλύτερα έρχονται»

Τόσο ο κόουτς του Ολυμπιακού όσο και οι παίκτριές του έκαναν δηλώσεις. Πιο συγκεκριμένα τόνισαν στο επίσημο site του Ερασιτέχνη:

Τάσος Φλέγγας: «Και επίσημα σήμερα, ολοκληρώσαμε μια υπέροχη αγωνιστική σεζόν. Η χρονιά ήταν όνειρο. Μαθηματικά είχαμε εξασφαλίσει το πρωτάθλημα, αλλά σήμερα, ουσιαστικά τελείωσε και επίσημα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που όλοι οι στόχοι μας έγιναν πράξη. Ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία! Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ευελπιστούμε σε ανάλογη συνέχεια.

Ευχαριστούμε τον υπέροχο κόσμο μας, που μας στήριξε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ευχαριστούμε τη διοίκηση. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στις παίκτριές μου και μακάρι, κάθε αγωνιστική χρονιά, να εκτυλίσσεται έτσι ονειρικά και να ολοκληρώνεται με παρόμοιο τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τη στήριξη».

Σοφία Πελεκούδα: «Είμαι πολύ χαρούμενη. Η σεζόν έκλεισε με ένα πολύ όμορφο τέλος. Θέλω να πω ευχαριστώ πολύ σε όλους στην ομάδα και στον κόσμο μας, που για ακόμα μια φορά ήρθε και μας υποστήριξε. Χαίρομαι πάρα πολύ που τελειώσαμε τη χρονιά υγιείς και εύχομαι υγεία σε όλους στο πρωτάθλημα και σε όλο τον κόσμο. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσουμε έτσι και την επόμενη σεζόν. Για ακόμη μια φορά, παίξαμε ένα όμορφο και κυριαρχικό ποδόσφαιρο».

Νάγια Βενιαμίν: «Με τη σημερινή νίκη, ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για τη φετινή πορεία της ομάδας. Πετύχαμε τους στόχους μας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί βρίσκομαι στην πρώτη ιστορική χρονιά της ομάδας.

Εύχομαι του χρόνου, του παραχρόνου και όσα χρόνια βρίσκομαι εδώ, να καταφέρω να βάζω και άλλα και περισσότερα γκολ. Χαίρομαι που η φετινή χρονιά ολοκληρώθηκε με επιτυχία και υγεία από όλους μας. Τα καλύτερα έρχονται».