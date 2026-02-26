Μέρι Ερπς: «Το τελευταίο πράγμα που ήθελα ήταν να πληγώσω τη Βίγκμαν»

Η Μέρι Έρπς τοποθετήθηκε δημόσια σε συνέντευξή της στη Guardian για όλα όσα είχαν ειπωθεί τον προηγούμενο δίαστημα σχετικά με τον σάλο που είχε δημιουργηθεί μετά την έκδοση της αυτοβιογραφίας της.

Ας θυμηθούμε όμως τι έγινε. Η Αγγλίδα τερματοφύλακας και θρύλος των Lionesses κυκλοφόρησε πέρσι το βιβλίο της και μέσα σε αυτό υπήρξαν κάποια σχόλια για τη Σαρίνα Βίγκμαν αλλά και για τη Χάνα Χάμπτον, που πήρε τη θέση της μετά την αποχώρησή της. Βέβαια, όπως τόνισε στη συνέντευξή της, τα έχει βρει πλέον με την προπονήτρια και το τελευταίο πράγμα που ήθελε ήταν να την πληγώσει.

«Έχω σεβασμό για τη Σαρίνα Βίγκμαν, πάντα έτρεφα και πάντα θα τρέφω. Μιλήσαμε. Καταλαβαίνετε ότι θα ήθελα αυτή η συζήτηση να παραμείνει μεταξύ μας. Αλλά ναι, μιλήσαμε, συναντηθήκαμε. Ήταν μια πραγματικά θετική συζήτηση. Και είμαι πραγματικά ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να μιλήσουμε». είπε μεταξύ άλλων.

Ωστόσο, όσον αφορά τη Χάνα Χάμπτον, την οποία η Έρπς ανέφερε ότι «επιβραβεύτηκε για κακή συμπεριφορά» από τη Βίγκμαν, τα σχόλια αυτά έγιναν πρώτο θέμα στα ΜΜΕ, αφού μέχρι και θέση πήρε η προπονήτρια της Τσέλσι, η οποία τόνισε ότι «δεν έδειξε σεβασμό» προς μια προπονήτρια ή συμπαίκτρια.

Για όλα αυτά, η άλλοτε θρύλος της Γιουνάιτεντ και νυν κίπερ της Παρί Σεν-Ζερμέν ανέφερε: «Πήρα λίγο χρόνο για να σκεφτώ όλη την κατάσταση και ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχαν πράγματα που θα μπορούσα να είχα κάνει καλύτερα. Ήταν κάποια σκληρά μαθήματα. Είμαι άνθρωπος. Δεν είμαι τέλεια, ακόμα μαθαίνω. Εξελίσσομαι ως άνθρωπος. Θέλω να χρησιμοποιήσω αυτά τα μαθήματα στο μέλλον».

Ακόμη τόνισε ότι μπορεί να κατανοήσει και γιατί υπήρξαν αντιδράσεις εκατέρωθεν: «Τώρα μπορώ να δω τα πράγματα όπως είναι. Τότε ένιωθα: “Εντάξει, αποσύρομαι από την εθνική και προχωρώ στο επόμενο βήμα.” Έμοιαζε σαν η φυσική συνέχεια να ήταν το βιβλίο, αλλά νομίζω ότι είχα παρωπίδες. Τώρα, με τον καιρό, μπορώ σίγουρα να το δω διαφορετικά».

Να θυμίσουμε πως η 32χρονη, που ήταν βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Euro 2022 και μετρά 53 συμμετοχές σε οκτώ χρόνια, είναι από τις πιο γνωστές και επιδραστικές φυσιογνωμίες του ποδοσφαίρου γυναικών.